Megindult a hajtóvadászat, Pápai Joci csapata máris elkapta Most Wanted - A hajsza első celeb szökevényeit

Megtörtént a nagy szökés, és elkezdődött a hajtóvadászat. Sebestyén Balázs, és elit csapata, aminek Frohner Fecó és a tatai kötődésű Pápai Joci is a tagja 24 celebet vadásznak az RTL műsorában. És már meg is van a Most Wanted - A hajsza első fogása.

24 celeb menekül, Pápai Joci, Sebestyén Balázs és elöl

Hajtóvadászaton Pápai Joci

Október 28-án vasárnap délután, a Celeb Fegyház és Átnevelő Intézetből 12 sztárpár szökött meg. A sztárok étlen-szomjan, minden nélkül vágtak neki az országnak, sorsuk pedig a lakosság kezében van, vagy, aki inkább Balázséknak segítene felhívhatja a ruhájukon látható telefonszámot és feljelentheti őket. Ugyanakkor dönthetnek úgy is, hogy segítenek nekik étellel, itallal, fuvarral vagy szállással.

Az rtlmagyarorszag az instagram-oldalán több helyzetjelentést is adott, Pápai József csapatáról. És vasárnap délután, hatalmas hírrel jelentkeztek be, megvannak az első szökevények, de még nem tudni kik azok.

