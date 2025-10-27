október 27., hétfő

Szabina névnap

12°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Műsor

22 perce

Megindult a hajtóvadászat, Pápai Joci csapata máris elkapta Most Wanted - A hajsza első celeb szökevényeit

Címkék#Most Wanted#valóságshowműsor#RTL#Pápai Joci#valóságshow

Ha narancssárga rabruhás embereket látsz menekülni az utcán nem kell pánikolni. Elkezdődött a Most Wanted - A hajsza, ahol Pápai Joci szökött celebekre vadász.

Kemma.hu

Megtörtént a nagy szökés, és elkezdődött a hajtóvadászat. Sebestyén Balázs, és elit csapata, aminek Frohner Fecó és a tatai kötődésű Pápai Joci is a tagja 24 celebet vadásznak az RTL műsorában. És már meg is van a Most Wanted - A hajsza első fogása.

24 celeb menekül, Pápai Joci, Sebestyén Balázs és Frohner Fecó elöl
24 celeb menekül, Pápai Joci, Sebestyén Balázs és elöl
Forrás: rtlmagyarorszag / instagram

Hajtóvadászaton Pápai Joci 

Október 28-án vasárnap délután, a Celeb Fegyház és Átnevelő Intézetből 12 sztárpár szökött meg. A sztárok étlen-szomjan, minden nélkül vágtak neki az országnak, sorsuk pedig a lakosság kezében van, vagy, aki inkább Balázséknak segítene felhívhatja a ruhájukon látható telefonszámot és feljelentheti őket. Ugyanakkor dönthetnek úgy is, hogy segítenek nekik étellel, itallal, fuvarral vagy szállással.

Az rtlmagyarorszag az instagram-oldalán több helyzetjelentést is adott, Pápai József csapatáról. És vasárnap délután, hatalmas hírrel jelentkeztek be, megvannak az első szökevények, de még nem tudni kik azok. 

A közönség tombolva ünnepelte Pápai Jocit, amikor megosztott pontozással őt hirdették ki nyertesnek. Az ünneplés azonban nem tartott sokáig: az énekes megragadta a mikrofont, és kijelentette, nem folytatja a versenyt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu