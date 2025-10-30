1 órája
Tatabányán bukkantak fel narancsruhás szökevények - mondjuk, hova ugrottak be
Szökevények bukkantak fel Tatabányán, de nem kell megijedni, nincs baj. A Most Wanted – A hajsza című celebvadász műsor keretében látogatott el hozzánk két ismert arc is. Mutatjuk, hol bukkantak fel.
Október 26-a óta ellepték az országot a narancssárga ruhás szökevény hírességek. Elindult ugyanis a Most Wanted - A hajsza című menekülős reality forgatása, melyben Sebestyén Balázs üldözőcsapata – köztük az aranytorkú tatai énekessel, Pápai Jocival – vadászik 24 magyar hírességre szerte az országban. Érdemes tehát nyitott szemmel járni, hiszen mi is bele szólhatunk a sorsukba: a szökevény celebek láttán felhívhatjuk a nyomozók forródrótját (06 70-646-66-40), vagy a rabok oldalán állva segíthetünk nekik különféle módokon. A szemfülesek pedig már találkozhatott is néhány szökevénnyel Tatabányán is.
Megindult a hajtóvadászat, Pápai Joci csapata máris elkapta Most Wanted - A hajsza első celeb szökevényeit
Itt bukkant fel a Most Wanted – A hajsza két szökevénye
Mint kiderült,Tatabányán is forog a műsor, hiszen a Roberto Cukrászdában bukkant fel narancs börtönviseletben két celeb szökevény, Vadon Jani és Yamina is.
Figyelem! Szökevények! Ma Vadon Jani és Yamina járt nálunk
– írta a posztban a cukrászda, akik néhány képet is megosztottak Facebook-oldalukon.
A szökevények kalandjait a nézők egyébként november 10-től, minden hétköznap, a Fókusz után követhetik nyomon az RTL műsorán és az RTL+ Premium felületén.