Tatabányán bukkantak fel narancsruhás szökevények - mondjuk, hova ugrottak be

Itt bukkant fel a Most Wanted – A hajsza két szökevénye

Mint kiderült,Tatabányán is forog a műsor, hiszen a Roberto Cukrászdában bukkant fel narancs börtönviseletben két celeb szökevény, Vadon Jani és Yamina is.

Figyelem! Szökevények! Ma Vadon Jani és Yamina járt nálunk

– írta a posztban a cukrászda, akik néhány képet is megosztottak Facebook-oldalukon.

A szökevények kalandjait a nézők egyébként november 10-től, minden hétköznap, a Fókusz után követhetik nyomon az RTL műsorán és az RTL+ Premium felületén.