Műsor

52 perce

Tatabányán bukkantak fel narancsruhás szökevények - mondjuk, hova ugrottak be

Címkék#műsor#celeb#DJ Yamina#vadon jani#Most Wanted#Yamina#bulvár

Szökevények bukkantak fel Tatabányán, de nem kell megijedni, nincs baj. A Most Wanted – A hajsza című celebvadász műsor keretében látogatott el hozzánk két ismert arc is. Mutatjuk, hol bukkantak fel.

Milány Botond

Október 26-a óta ellepték az országot a narancssárga ruhás szökevény hírességek. Elindult ugyanis a Most Wanted - A hajsza című menekülős reality forgatása, melyben Sebestyén Balázs üldözőcsapata – köztük az aranytorkú tatai énekessel, Pápai Jocival – vadászik 24 magyar hírességre szerte az országban. Érdemes tehát nyitott szemmel járni, hiszen mi is bele szólhatunk a sorsukba: a szökevény celebek láttán felhívhatjuk a nyomozók forródrótját (06 70-646-66-40), vagy a rabok oldalán állva segíthetünk nekik különféle módokon. A szemfülesek pedig már találkozhatott is néhány szökevénnyel Tatabányán is.

Most Wanted - A hajsza, Vadon Jani, Yamina
Mutatjuk, hol bukkant fel nálunk a Most Wanted - A hajsza két szökevénye, Vadon Jani és Yamina
Forrás: Roberto Cukrászda/Facebook

Itt bukkant fel a Most Wanted – A hajsza két szökevénye

Mint kiderült,Tatabányán is forog a műsor, hiszen a Roberto Cukrászdában bukkant fel narancs börtönviseletben két celeb szökevény, Vadon Jani és Yamina is. 

Figyelem! Szökevények! Ma Vadon Jani és Yamina járt nálunk

– írta a posztban a cukrászda, akik néhány képet is megosztottak Facebook-oldalukon.

A szökevények kalandjait a nézők egyébként november 10-től, minden hétköznap, a Fókusz után követhetik nyomon az RTL műsorán és az RTL+ Premium felületén. 

 

