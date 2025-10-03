október 3., péntek

Űr

26 perce

Komárom-Esztergomi diákok énekelnek a Bagossy és Kapu Tibor új klipjében +Videó

Nem mindennapi élményben volt részük a Komárom-Esztergomi iskolásoknak. Itt van Kapu Tibor első zenés videója, a Baggosy Brotherssel és kis énekesekkel.

Kemma.hu

Elképesztő videó került fel a YouTube-ra. A Bagossy Brothers Company legújabb, Visszajövök című videója most szó szerint az űrből is szól, hiszen nem más gitározik benne, mint Kapu Tibor, a Nemzetközi Űrállomásról. A magyar űrhajós a felvétel elején el is magyarázza, miért hallatszik a gitár az űrállomáson, és miért nem kint a világűrben, bár a videó viccesen félbeszakítja a magyarázatát. Az pedig igazán különleges, ahogyan a kihangosítást megoldotta: minek állvány, ha a mikrofon egyszerűen előtte lebeg?

Kapu Tibor Komárom-Esztergomi iskolásokkal zenélt együtt

De nem ez az egyetlen különlegessége a videónak. A háttérben gyerekkórusok is felcsendülnek, köztük Komárom-Esztergom vármegyei iskolák énekesei. Részt vett többek között a Tatabányai Árpád Gimnázium Vegyeskara és a tatai Fazekas iskola Kodály Kórusa is. Ez utóbbihoz Michl József, Tata polgármestere külön gratulált Facebook-oldalán, ahol maga a videó is megtekinthető. A felvételben ráadásul több pillanatot is láthatunk Kapu Tibor űrutazásából.

A Bagossy Brothers Company legújabb videója:

De nem ez az egyetlen érdekes videónk, Kapu Tiborról. Amikor a magyar űrhajós fent volt a Nemzetközi Űrállomáson, az átrepült a fejünk felett és Esztergomban még látható is volt. Így repült át éjjel az Nemzetközi Űrállomás Esztergom felett – fedélzetén Kapu Tibor magyar űrhajóssal!

 

