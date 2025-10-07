1 órája
Jákob Zoli nem mindennapi ajándékkal lepte meg egyik alkalmazottját +videó
Ismét nagy szívéről tett tanúbizonyságot a milliárdos üzletembe, aki nemcsak elismerte dolgozója teljesítményét, hanem egy életre szóló ajándékkal is meglepte. Jákob Zoli meghatódott kollégája könnyeivel küszködve mondott köszönetet.
Mi is rendszeresen beszámolunk a bőkezű és aranyszívű milliárdos üzletember, Jákob Zoli tevékenységeiről, aki Komárom-Esztergomban is nem egyszer tett már csodát. Augusztusban például Esztergomban teljesítette egy leukémiás kisfiú kívánságát, míg korábban egy oroszlányi kislány álmát váltották valóra, és egy négytagú kisbéri család segítségkérése is azonnal maghallgatásra talált náluk.
Sőt, Tatán is tett már csodát a milliárdos, ahol egy nehéz sorsú, hatgyerekes családhoz érkezett az utolsó pillanatban a segítség tőle. Nemrég pedig ismét meglepett valakit, méghozzá nem is akárhogy!
Jákob Zoli mindig bőkezű, most sem volt másként
Jákob Zoli több száz fős csapatot alkalmaz márkáinál és cégeinél, akiknek igyekszik rendszeresen megköszönni a kitartó és eredményes munkát. A felsővezetőket például egzotikus utakkal szokta olykor meglepni, akik így olyan helyekre is eljuthattak már, mint a Maldív- és a Seychelle-szigetek. De a középvezetők sem panaszkodhatnak, akik wellnesshétvégéket szoktak kapni ajándékba, sőt, volt már olyan is, hogy száz darab, arannyal bevont ezüst pecsétgyűrűt készíttetett, hogy megjutalmazza vele az arra érdemes dolgozókat.
A mostani legújabb nagyvonalú ajándéka sem lógott ki a sorból. A Luxoya életmódprogrammal több mint 70 kilót leadó, majd a csapatához csatlakozó Darcsit lepte meg ugyanis egy vadiúj, Hyundai személygépkocsival.
Most Darcsi kapta meg az autót, amivel el tud majd menni a mentoráltjaihoz. Egy igazi szervezőzseni, aki a mostani Szépség Expóra is több mint 100 bajnokot hozott el
– fűzte hozzá az ajándék átadásáról készült Instagram-videóhoz az üzletember. Darcsi pedig alig jutott szóhoz az ajándék láttán, és rögtön könnyekben tört ki:
Őszintén meghatott, mert annyira jó érzés látni, mennyire meg vagyok becsülve. Én pedig minden nap azon vagyok, hogy ezt a megbecsülést vissza tudjam adni, ezért teszek bele mindig 1000%-ot a munkámba. Zoli, hálás köszönet, hogy az első perctől mellettem állsz, hogy mindig számíthatok rád, és most már nemcsak barát, hanem egy fantasztikus főnök is lettél!
– mondta el a videóban Darcsi, aki hozzátette: köszöni mindenkinek a rengeteg pozitív kommentet, neki ez hihetetlenül sokat jelent! Ez a szeretet és támogatás olyan erőt ad, ami újra és újra megerősíti abban, hogy amit csinál, annak értelme van, és folytatnia kell!.
Jákob Zoli korábban meglepő őszinteséggel beszélt a nőkkel való kapcsolatáról is egy videóban, amelyben nagyon érdekes dolgokat árult el.
