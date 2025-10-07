Jákob Zoli nem mindennapi ajándékkal lepte meg egyik alkalmazottját +videó

Jákob Zoli mindig bőkezű, most sem volt másként

Jákob Zoli több száz fős csapatot alkalmaz márkáinál és cégeinél, akiknek igyekszik rendszeresen megköszönni a kitartó és eredményes munkát. A felsővezetőket például egzotikus utakkal szokta olykor meglepni, akik így olyan helyekre is eljuthattak már, mint a Maldív- és a Seychelle-szigetek. De a középvezetők sem panaszkodhatnak, akik wellnesshétvégéket szoktak kapni ajándékba, sőt, volt már olyan is, hogy száz darab, arannyal bevont ezüst pecsétgyűrűt készíttetett, hogy megjutalmazza vele az arra érdemes dolgozókat.

A mostani legújabb nagyvonalú ajándéka sem lógott ki a sorból. A Luxoya életmódprogrammal több mint 70 kilót leadó, majd a csapatához csatlakozó Darcsit lepte meg ugyanis egy vadiúj, Hyundai személygépkocsival.

Most Darcsi kapta meg az autót, amivel el tud majd menni a mentoráltjaihoz. Egy igazi szervezőzseni, aki a mostani Szépség Expóra is több mint 100 bajnokot hozott el

– fűzte hozzá az ajándék átadásáról készült Instagram-videóhoz az üzletember. Darcsi pedig alig jutott szóhoz az ajándék láttán, és rögtön könnyekben tört ki:

Őszintén meghatott, mert annyira jó érzés látni, mennyire meg vagyok becsülve. Én pedig minden nap azon vagyok, hogy ezt a megbecsülést vissza tudjam adni, ezért teszek bele mindig 1000%-ot a munkámba. Zoli, hálás köszönet, hogy az első perctől mellettem állsz, hogy mindig számíthatok rád, és most már nemcsak barát, hanem egy fantasztikus főnök is lettél!

– mondta el a videóban Darcsi, aki hozzátette: köszöni mindenkinek a rengeteg pozitív kommentet, neki ez hihetetlenül sokat jelent! Ez a szeretet és támogatás olyan erőt ad, ami újra és újra megerősíti abban, hogy amit csinál, annak értelme van, és folytatnia kell!.