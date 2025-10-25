Sophie Marceau, Pierre Cosso és a többiek: ennyit változtak a Házibuli sztárjai - akkor és most fotók

A romantikus vígjáték első része 1980 tavaszán került a mozikba, és rövid idő alatt meghódította a fiatal közönséget. A Házibuli szereplői egy egész generáció példaképei lettek: ők testesítették meg a kamaszkor ártatlanságát, lázadását és az első szerelem izgalmát. A film zenéje, hangulata és karakterei a nyolcvanas évek szimbólumává váltak, és ma is élnek a popkultúrában. A rendező, Claude Pinoteau ismeretlen fiatalokat keresett a főszerepekre, így fedezte fel a mindössze 13 éves Sophie Marceau-t, aki természetességével és bájával azonnal elvarázsolta a stáb minden tagját.

A Házibuli szereplői a Reality című dalra táncolnak – az első film ikonikus pillanata

Forrás: ujsagmuzeum.hu

A Házibuli szereplői - Sophie Marceau és társai ma is elvarázsolják a rajongókat

Sophie Marceau 13 éves volt, amikor megkapta Vic szerepét. A válogatáson több ezer lány közül választották ki, mert természetes bája és őszinte tekintete elvarázsolta a rendezőt. A film azonnal országos sikert hozott neki, a folytatásban (Házibuli 2.) pedig már igazi sztárként tért vissza.

A kilencvenes években világhírű színésznő lett, szerepelt a Braveheart – Rettenthetetlen című Oscar-díjas filmben és James Bond-lányként is láthattuk a A világ nem elég című moziban. Az utóbbi években kevesebbet forgat, de ma is a francia film egyik legnagyobb ikonja. 58 évesen is lenyűgöző, a rajongók szerint ő a bizonyíték arra, hogy a természetes szépség örök.

Hogy néz ki ma Sophie Marceu?

Ez egy nem egzen egyéves interjú vele, sok-sok régi fotóval, így nem csak azt nézhetjük meg, hogy az 58 éves világsztár milyen gyönyörű, de nosztalgiázhatunk is vele.

Itt pedig a kyotói Dior-divatbemutatón csodálhatjuk meg, 2025 tavaszáról:

Pierre Cosso - a sármos Philippe, akibe Sophie Marceau is beleszeretett

Pierre Cosso a Házibuli 2 forgatásán csatlakozott a stábhoz, és azonnal elrabolta a tinilányok szívét Philippe szerepében. A vásznon látható románc Sophie Marceau-val a valóságban is folytatódott. Két évig alkottak egy párt, és azóta is legendás szerelmespárként emlegetik őket a francia filmrajongók.

Cosso a kilencvenes években a zenélés felé fordult, saját albumot adott ki és turnézott Európa-szerte. Később Polinéziába költözött, ahol ma is él és zenél. Bár ritkán tűnik fel a nyilvánosság előtt, a rajongók számára ő maradt a szőke álomfiú, akiért egykor milliók rajongtak.