45 éves a Házibuli

2 perce

Sophie Marceau, Pierre Cosso és a többiek: ennyit változtak a Házibuli sztárjai - akkor és most fotók

Címkék#nosztalgia#A házibuli#színész#film#filmzene

Emlékszel még a legendás táncjelenetre, amikor a Reality szólt a háttérben, és mindenki szerelmes akart lenni, mint Vic és Matthieu? Vagy a második részben az Your Eyes alatt egymsba szerető Vic és Philippe? A Házibuli szereplői ma már igazi filmsztár-legendákká váltak, de a történet varázsa mit sem kopott: 45 év után is újra és újra megbabonázza a nézőket. Fotókon és videókon mutatjuk, milyen volt egykor és milyenek ma.

Sabjanics-Somlai Petra
A Házibuli szereplőit a szívükbe zárta a közönség örökre

Forrás: Gaumont International

A romantikus vígjáték első része 1980 tavaszán került a mozikba, és rövid idő alatt meghódította a fiatal közönséget. A Házibuli szereplői egy egész generáció példaképei lettek: ők testesítették meg a kamaszkor ártatlanságát, lázadását és az első szerelem izgalmát. A film zenéje, hangulata és karakterei a nyolcvanas évek szimbólumává váltak, és ma is élnek a popkultúrában. A rendező, Claude Pinoteau ismeretlen fiatalokat keresett a főszerepekre, így fedezte fel a mindössze 13 éves Sophie Marceau-t, aki természetességével és bájával azonnal elvarázsolta a stáb minden tagját.

Házibuli szereplői Reality zenés jelenet
A Házibuli szereplői a Reality című dalra táncolnak – az első film ikonikus pillanata
Forrás: ujsagmuzeum.hu

A Házibuli szereplői - Sophie Marceau és társai ma is elvarázsolják a rajongókat

Sophie Marceau 13 éves volt, amikor megkapta Vic szerepét. A válogatáson több ezer lány közül választották ki, mert természetes bája és őszinte tekintete elvarázsolta a rendezőt. A film azonnal országos sikert hozott neki, a folytatásban (Házibuli 2.) pedig már igazi sztárként tért vissza. 

A kilencvenes években világhírű színésznő lett, szerepelt a Braveheart – Rettenthetetlen című Oscar-díjas filmben és James Bond-lányként is láthattuk a A világ nem elég című moziban. Az utóbbi években kevesebbet forgat, de ma is a francia film egyik legnagyobb ikonja. 58 évesen is lenyűgöző, a rajongók szerint ő a bizonyíték arra, hogy a természetes szépség örök.

Hogy néz ki ma Sophie Marceu?

Ez egy nem egzen egyéves interjú vele, sok-sok régi fotóval, így nem csak azt nézhetjük meg, hogy az 58 éves világsztár milyen gyönyörű, de nosztalgiázhatunk is vele.

Itt pedig a kyotói Dior-divatbemutatón csodálhatjuk meg, 2025 tavaszáról:

Pierre Cosso - a sármos Philippe, akibe Sophie Marceau is beleszeretett

Pierre Cosso a Házibuli 2 forgatásán csatlakozott a stábhoz, és azonnal elrabolta a tinilányok szívét Philippe szerepében. A vásznon látható románc Sophie Marceau-val a valóságban is folytatódott. Két évig alkottak egy párt, és azóta is legendás szerelmespárként emlegetik őket a francia filmrajongók. 

Cosso a kilencvenes években a zenélés felé fordult, saját albumot adott ki és turnézott Európa-szerte. Később Polinéziába költözött, ahol ma is él és zenél. Bár ritkán tűnik fel a nyilvánosság előtt, a rajongók számára ő maradt a szőke álomfiú, akiért egykor milliók rajongtak.

Sophie Marceau és Pierre Cosso a Házibuli 2. egyik jelenetében
Forrás: cinema.de

Hogy néz ki Pierre Cosso ma?

Jól, ha rajongóként akarjuk megfogalmazni. A közelmúltban töltötte be 64. életévét, és erről Facebook-oldalán is posztolt:

Alexandre Sterling - a félénk Mathieu, aki ma producerként dolgozik

Mathieu karaktere Vic első barátja volt, akit a nézők kedvessége és visszafogott természete miatt azonnal megszerettek. Alexandre Sterling korábban is kacérkodott a színészettel, de a Házibuli hozta meg számára az igazi áttörést. A film után több francia sorozatban és reklámban szerepelt, később pedig a kamera mögé állt. Ma producerként és szinkronszínészként dolgozik.

Sheila O’Connor - Pénélope, a legjobb barátnő, aki a kamera mögé vonult

Sheila O’Connor 15 évesen kapta meg Pénélope, Vic legjobb barátnőjének szerepét, pedig a főszerepre is jelentkezett. A film országos ismertséget hozott neki, de a hirtelen jött népszerűséget tudatosan kerülte. A kilencvenes években továbbtanult, majd a forgatókönyvírás felé fordult.Ma rendezőként és íróként dolgozik, és inkább a háttérben alkot. Ritkán ad interjút, de egy alkalommal azt nyilatkozta:

A Házibuli egy varázslatos korszak volt, aminek örülök, hogy részese lehettem.

Házibuli szereplői Sheila O’Connor akkor és most
Sheila O’Connor, Vic legjobb barátnője, Pénélope szerepében
Forrás: mafab.hu

A közelmúltban mutatta be az Egész életemben 14 éves leszek című önéletrajzi könyvét.

Tudtad? - A Házibuli kulisszatitkai, amiket kevesen ismernek

  • Sophie Marceau teljesen véletlenül került a filmbe. Egy modellügynökség hirdetésére jelentkezett, a válogatáson pedig annyira természetes volt, hogy azonnal rábízták Vic szerepét.
  • A szerepre eredetileg több ismert fiatal francia színésznőt is meghallgattak, de Sophie különleges kisugárzása mindent vitt.
  • A Marceau név nem az igazi vezetékneve. A rendező adott neki egy párizsi térképet, és kérte, hogy válasszon magának művésznevet. Így lett a Maupu-ból Marceau.
  • A film ötlete egy valódi házibuliból született. A forgatókönyvíró lánya titokban bulit szervezett otthon, és a szülők lebuktatták, ebből indult a történet.
  • A forgatás idején Sophie még iskolába járt, és a tanárai nem is tudták, hogy épp filmcsillag válik belőle.
  • A Házibuli zenéje a Reality című dal majdnem kimaradt a filmből, mert a rendező más zenét akart, ma pedig elképzelhetetlen lenne nélküle.
  • A film premierjén Sophie alig ismerte fel magát a vásznon, annyira megilletődött,  a közönség viszont tombolt.
  • A második rész nagy slágere, a Cook da Books előadásában szintén óriási siker lett. Ez volt az In Your Eyes.
  • A Reaity-t magyarul Gergely Róbert is népszerűvé tette

Brigitte Fossey - az anyuka, aki még ma is forgat

Brigitte Fossey már a Házibuli előtt is ismert színésznő volt, és Vic édesanyjaként tökéletesen hozta a modern, mégis aggódó anyát. Gyerekszínészként kezdte pályáját, és felnőttként is sorra kapta a filmes és színházi szerepeket. A Házibuli után több díjat is elnyert, és azóta is aktív a televízióban és a színpadon. 79 évesen is elegáns és sugárzó, a filmről pedig mindig meghatódva beszél:

Ez volt az a forgatás, ami örökre fiatalon tartott minket.

@bmifora

Soltész Rezső - Rólad álmodozni jó 1985, A "Házibuli -La Boum" c film (1982) slágere kislemez, 1985. (Vladimir Cosma - Richard Sanderson - Bradányi Iván) Kép: filmrészletek. A Házibuli 1980-ban bemutatott francia filmvígjáték, melyet Claude Pinoteau és Danièle Thompson forgatókönyvéből Pinoteau rendezett. A főbb szerepekben Sophie Marceau, Claude Brasseur és Brigitte Fossey látható. Wikipédia

♬ Soltész Rólad álmodozni jó 1985 - BMI4A

Házibuli - a film, ami sosem megy ki a divatból

45 éves a Házibuli című film, de az üzenete örök: minden generáció megéli a maga első szerelmét, barátságát és lázadását. A film hangulata, zenéje és karakterei ma is éppolyan meghatóak, mint 1980-ban. Franciaországban a jubileumot díszvetítésekkel ünnepelték, a rajongók pedig világszerte újra és újra felidézik Vic, Philippe és Pénélope történetét. Igaz, abba már kicsit furcsább belegondolni, mennyi idős is a film, miközben mi, a rajongói alig öregedtunk, ugye?

A legendás francia tinifilm ma is milliók kedvence. Nézd meg, hogyan változtak meg a Házibuli szereplői akkor és most, és idézd fel velünk a fiatalság, a szerelem és a szabadság hangulatát. Lapozd végig a galériát, és merülj el újra a nyolcvanas évek legemlékezetesebb pillanataiban.

Házibuli szereplői – elképesztő, hogyan néznek ki ma a francia tinifilm kedvencei!

 

 

