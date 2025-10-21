Senki se bírt a könnyeivel, szörnyű titokra derült fény a Házasság első látásra feleségének múltjából

Gyermekkori traumájáról beszélt a Házasság első látásra szereplője

Viki és férje, Attila kapcsolata nehezen indult, és az is kiderült miért. Miló Viki mélyen eltemette, de most őszintén elmesélte, hogy gyerekkorában szexuális zaklatás áldozata volt. Zokogva mesélte végig mit tettek vele 14 éves korában. Most újabb részletek kerültek elő, Attila sokkal közelebb került ahhoz, hogy megérthesse feleségét és a viselkedését.

Viki vallomása után, Tigyi Kármen reakciója volt a legszívszorítóbb. Ő hosszabban közösségi oldalán beszélt traumájáról. Ahogyan arról a feol.hu is beszámolt, Kármen később elárulta őt is bántalmazták gyerekkorában.

A Házasság első látásra egyik legszimpatikusabb párosát már az első pillanattól végig követtük, ugyanis a Pikant Pajta volt Becca és Zsolt álompár esküvőjének helyszíne. Becca a testvérétől kapott karácsonyi ajándék révén került a műsorba, ami számára egyszerre volt váratlan és izgalmas lehetőség. A szertartásra a menyasszony a saját dalára vonult be, láthatóan izgatottan.