október 21., kedd

Orsolya névnap

15°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bántalmazás

33 perce

Senki se bírt a könnyeivel, szörnyű titokra derült fény a Házasság első látásra feleségének múltjából

Címkék#TV2#Házasság első látásra#tv2 műsor

Mindenki a könnyeivel küszködött a pénteki adásban, és most újabb sokkoló dolog derült ki. A házasság első látásra két szereplőjét is bántalmazták gyerekkorában.

Kemma.hu

Elindult a Házasság első látásra második hete, a nagy sikerű TV2-es műsor, minden este dupla résszel érkezik a képernyőinkre. Az egyik legkedveltebb páros Deák Rebeka és Horváth Zsolt vagyis Becca és Zsolt eddig nagyon jól halad újdonsült házasságukban, és a pénteki adásban még a pszichológusokkal is megbeszélték a legnagyobb nehézségüket. De a pénteki adás egy igazi sokkot is hozott a nézőknek. Miló Viki szörnyű traumájáról beszélt, mindenki könnyes szemekkel hallgatta őt végig. A hétfői adásból kiderült nem csak neki van nehéz múltja.

Házasság első látásra
Sokkoló pillanatok a Házasság első látásra adásában
Forrás: tv2.hu

Gyermekkori traumájáról beszélt a Házasság első látásra szereplője

Viki és férje, Attila kapcsolata nehezen indult, és az is kiderült miért. Miló Viki mélyen eltemette, de most őszintén elmesélte, hogy gyerekkorában szexuális zaklatás áldozata volt. Zokogva mesélte végig mit tettek vele 14 éves korában. Most újabb részletek kerültek elő, Attila sokkal közelebb került ahhoz, hogy megérthesse feleségét és a viselkedését.

Viki vallomása után, Tigyi Kármen reakciója volt a legszívszorítóbb. Ő hosszabban közösségi oldalán beszélt traumájáról. Ahogyan arról a feol.hu is beszámolt, Kármen később elárulta őt is bántalmazták gyerekkorában. 

A Házasság első látásra egyik legszimpatikusabb párosát már az első pillanattól végig követtük, ugyanis a Pikant Pajta volt Becca és Zsolt álompár esküvőjének helyszíne. Becca a testvérétől kapott karácsonyi ajándék révén került a műsorba, ami számára egyszerre volt váratlan és izgalmas lehetőség. A szertartásra a menyasszony a saját dalára vonult be, láthatóan izgatottan.

A tatai esküvő, a lagzi pillanatai és a pár életének első napjai is izgalmas részleteket rejtenek. Amiket mi össze is gyűjtöttünk, itt van 10+ 1 érdekesség Beccáról és Zsoltról.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu