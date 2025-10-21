33 perce
Senki se bírt a könnyeivel, szörnyű titokra derült fény a Házasság első látásra feleségének múltjából
Mindenki a könnyeivel küszködött a pénteki adásban, és most újabb sokkoló dolog derült ki. A házasság első látásra két szereplőjét is bántalmazták gyerekkorában.
Elindult a Házasság első látásra második hete, a nagy sikerű TV2-es műsor, minden este dupla résszel érkezik a képernyőinkre. Az egyik legkedveltebb páros Deák Rebeka és Horváth Zsolt vagyis Becca és Zsolt eddig nagyon jól halad újdonsült házasságukban, és a pénteki adásban még a pszichológusokkal is megbeszélték a legnagyobb nehézségüket. De a pénteki adás egy igazi sokkot is hozott a nézőknek. Miló Viki szörnyű traumájáról beszélt, mindenki könnyes szemekkel hallgatta őt végig. A hétfői adásból kiderült nem csak neki van nehéz múltja.
A pszichológusok szerint Becca túl sok lesz a férjének, Zsolt szégyenletesnek tartotta amit csináltak
Gyermekkori traumájáról beszélt a Házasság első látásra szereplője
Viki és férje, Attila kapcsolata nehezen indult, és az is kiderült miért. Miló Viki mélyen eltemette, de most őszintén elmesélte, hogy gyerekkorában szexuális zaklatás áldozata volt. Zokogva mesélte végig mit tettek vele 14 éves korában. Most újabb részletek kerültek elő, Attila sokkal közelebb került ahhoz, hogy megérthesse feleségét és a viselkedését.
Viki vallomása után, Tigyi Kármen reakciója volt a legszívszorítóbb. Ő hosszabban közösségi oldalán beszélt traumájáról. Ahogyan arról a feol.hu is beszámolt, Kármen később elárulta őt is bántalmazták gyerekkorában.
A Házasság első látásra egyik legszimpatikusabb párosát már az első pillanattól végig követtük, ugyanis a Pikant Pajta volt Becca és Zsolt álompár esküvőjének helyszíne. Becca a testvérétől kapott karácsonyi ajándék révén került a műsorba, ami számára egyszerre volt váratlan és izgalmas lehetőség. A szertartásra a menyasszony a saját dalára vonult be, láthatóan izgatottan.
Házasság első látásra: Tatán mondta ki az igent az évad első álompárja
A tatai esküvő, a lagzi pillanatai és a pár életének első napjai is izgalmas részleteket rejtenek. Amiket mi össze is gyűjtöttünk, itt van 10+ 1 érdekesség Beccáról és Zsoltról.
10+1 érdekesség és fotók a Házasság első látásra kedvenc párjáról: íme, Becca és Zsolt titkai