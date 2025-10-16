október 16., csütörtök

Gál névnap

15°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Reality

1 órája

Házasság első látásra: Tatán mondta ki az igent az évad első álompárja

Címkék#TV2#Pikant Pajta#Házasság első látásra

Izgalommal és érzelmekkel telt meg a tatai Pikant Pajta, amikor az idei évad első álompárja, Zsolt és Becca kimondta az igent. A Házasság első látásra különleges epizódja azonnali összhangot és felejthetetlen pillanatokat hozott.

Kemma.hu

A Pikant Pajta idén is különleges szereplője a TV2 népszerű műsorának, a Házasság első látásra című realitynek. A Pajta a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet az izgalmas eseményre. Ez a választás nemcsak a helyszín számára kiemelt jelentőségű, hanem a helyi közösségnek is büszkeséget jelenthet.

Házasság első látásra: a pár között azonnal megvolt a kémia, az esküvő igazán meghittre sikerült a tatai Pikant Pajtában
Házasság első látásra: a pár között azonnal megvolt a kémia, az esküvő igazán meghittre sikerült a tatai Pikant Pajtában
Forrás: TV2/ Házasság első látásra 

Zsolt és Becca esküvője a tatai Pikant Pajtában

Becca a testvérétől kapott karácsonyi ajándék révén került a műsorba, ami számára egyszerre volt váratlan és izgalmas lehetőség. A szertartásra a menyasszony a saját dalára vonult be, láthatóan izgatottan, miközben Zsolt minden pillanatban gyönyörködött benne, hangosan is kifejezve csodálatát. Rögtön a bevonulás után történt egy apró baki: letört a menyasszony cipőjének sarka. Ez azonban nem rontotta az esküvő hangulatát; sőt, valahogy még emberibbé és szerethetőbbé tette a pillanatot, nevetést és közelséget hozva  a család és a pár között. Az esküvő érzelmekkel telt, azonnal megvolt a pár között a kémia. Egy biztos, nekünk meg van a kedvenc álompárunk. 

Házasság első látásra Tatán

Bár  Zsolt és Becca az idei évad első álompárja, nem ők az egyetlen páros, akik Tatához köthetők.  Egy korábbi évadban szerepelt a tatai Dezső Marica, így a város nem először kerül a műsor középpontjába. Marica elmesélte, hogy barátai játékos unszolására jelentkezett a műsorba. Azonban arra nem számított, hogy be is kerül. Marica elmondta, hogy többen próbálták eltántorítani a műsortól, de szerinte minden találkozás sorsszerű. A boldogító igen után jól kezdődött a tatai hölgy és újdonsült férje, Zoltán házasélete, ám az ő házasságuk nem bírta sokáig, válással zárult kapcsolatuk.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu