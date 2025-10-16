Házasság első látásra: Tatán mondta ki az igent az évad első álompárja

A Pikant Pajta idén is különleges szereplője a TV2 népszerű műsorának, a Házasság első látásra című realitynek. A Pajta a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet az izgalmas eseményre. Ez a választás nemcsak a helyszín számára kiemelt jelentőségű, hanem a helyi közösségnek is büszkeséget jelenthet.

Házasság első látásra: a pár között azonnal megvolt a kémia, az esküvő igazán meghittre sikerült a tatai Pikant Pajtában

Zsolt és Becca esküvője a tatai Pikant Pajtában

Becca a testvérétől kapott karácsonyi ajándék révén került a műsorba, ami számára egyszerre volt váratlan és izgalmas lehetőség. A szertartásra a menyasszony a saját dalára vonult be, láthatóan izgatottan, miközben Zsolt minden pillanatban gyönyörködött benne, hangosan is kifejezve csodálatát. Rögtön a bevonulás után történt egy apró baki: letört a menyasszony cipőjének sarka. Ez azonban nem rontotta az esküvő hangulatát; sőt, valahogy még emberibbé és szerethetőbbé tette a pillanatot, nevetést és közelséget hozva a család és a pár között. Az esküvő érzelmekkel telt, azonnal megvolt a pár között a kémia. Egy biztos, nekünk meg van a kedvenc álompárunk.

Házasság első látásra Tatán

Bár Zsolt és Becca az idei évad első álompárja, nem ők az egyetlen páros, akik Tatához köthetők. Egy korábbi évadban szerepelt a tatai Dezső Marica, így a város nem először kerül a műsor középpontjába. Marica elmesélte, hogy barátai játékos unszolására jelentkezett a műsorba. Azonban arra nem számított, hogy be is kerül. Marica elmondta, hogy többen próbálták eltántorítani a műsortól, de szerinte minden találkozás sorsszerű. A boldogító igen után jól kezdődött a tatai hölgy és újdonsült férje, Zoltán házasélete, ám az ő házasságuk nem bírta sokáig, válással zárult kapcsolatuk.

