Máris érkezik az első "Házasság első látásra" baba? - Réka titokzatos rosszullétekkel küzd

A TV2 reality műsorának új részében Ricsi magyarázkodni kényszerült, amiért a felesége nem tartott vele. Elmondása szerint Réka hányingerrel, szédüléssel és szagérzékenységgel küzd, ezért maradt otthon – ezek pedig olyan tünetek, amelyekről sokaknak rögtön a terhesség jutott eszébe. A Házasság első látásra társaságában többen is tréfálkozva kérdezték, nem várnak-e máris kisbabát, Ricsi pedig nem sietett eloszlatni a találgatásokat.

Máris érkezik a baba a Házasság első látásra sztárpárjánál?

Forrás: TV2

Ricsi sejtelmes megjegyzése tovább fokozta a Házasság első látásra izgalmait

Amikor szóba került, hogy hol van Réka, Ricsi azt mondta:

Réka ma azért nem tudott eljönni erre a vacsorára, mert beteg... Hányt, szagokat érez, szédül

– mire egyből megindultak a találgatások, vajon mi történhetett a nászúton, amiről nem tudunk. Erre Ricsi sejtelmesen csak ennyit mondott:

Meg kell mondanom őszintén, hogy egy férfi mindenről nem beszél…

– ezzel pedig végképp felkeltette a többiek és a nézők kíváncsiságát.

A jelenet után mindenki arra volt kíváncsi, vajon valóban egy új élet érkezésének örülhetnek-e a friss házasok. A kérdésre végül Réka adott választ egy videóhívás során: nem terhes, csupán egy kellemetlen betegség miatt maradt távol a közös vacsorától.

A Házasság első látásra harmadik évada már három hete gőzerővel zajlik. A nézőknek megvannak a kedvenceik és azok is akiket nem kedvelnek annyira. Az egyik legkedveltebb páros Becca és Zsolt, akik Tatán házasodtak össze, míg Miló Viki és Sanya kevésbé lopta be magát a közönség szívébe. Miló Viki kapcsolata Attilával hamar megromlott. Az előző héten az egykori élsportoló megrázó vallomást tett, elárulta, hogy 14 éves korában szexuális zaklatás áldozata lett. Őszinte beszámolója mindenkit meghatott, és úgy tűnt, új fejezet kezdődhet közte és férje között.

