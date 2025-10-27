21 perce
Összeomlott Miló Viki házassága? Attila már a válást fontolgatja
Miló Viki nem lett a nézők kedvence, sőt sokan nem is értik minek jelentkezett a műsorba. A Házasság első látásra párja újabb esélyt add magának, habár Attila már a váláson is gondolkodott.
A Házasság első látásra harmadik évada már három hete gőzerővel zajlik. A nézőknek megvannak a kedvenceik és azok is akiket nem kedvelnek annyira. Az egyik legkedveltebb páros Becca és Zsolt, akik Tatán házasodtak össze, míg Miló Viki és Sanya kevésbé lopta be magát a közönség szívébe.
Sok nézőben felmerül a kérdés: miért jelentkezik valaki a TV2 műsorába, ha nem tud megnyílni a párja felé? Miló Vikinél is többször előkerült ez a dilemma, hiszen a kapcsolata Attilával hamar megromlott. Az előző héten az egykori élsportoló megrázó vallomást tett, elárulta, hogy 14 éves korában szexuális zaklatás áldozata lett. Őszinte beszámolója mindenkit meghatott, és úgy tűnt, új fejezet kezdődhet közte és férje között.
A béke azonban nem tartott sokáig. A pár szinte minden alkalmat megragadott a vitára, és a többi résztvevővel is többször megosztották problémáikat. Attila már ott tartott, hogy kimondaná a válást. A pénteki adásban azonban Viki négyszemközt beszélt a pszichológussal, és úgy érezte, végre sikerült előrelépnie. Új esélyt kért a férjétől, és abban állapodtak meg, hogy lassan, újra elkezdenek ismerkedni.
Janicsák Attila ugyanakkor úgy véli, Viki nincs és nem is volt felkészülve erre a kísérletre. Szerinte jelenlegi lelkiállapotában nemcsak hozzá, hanem senkihez sem tud igazán kapcsolódni. Viki pedig bevallotta: ő ezt előre nem tudta.
