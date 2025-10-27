Összeomlott Miló Viki házassága? Attila már a válást fontolgatja

A béke azonban nem tartott sokáig. A pár szinte minden alkalmat megragadott a vitára, és a többi résztvevővel is többször megosztották problémáikat. Attila már ott tartott, hogy kimondaná a válást. A pénteki adásban azonban Viki négyszemközt beszélt a pszichológussal, és úgy érezte, végre sikerült előrelépnie. Új esélyt kért a férjétől, és abban állapodtak meg, hogy lassan, újra elkezdenek ismerkedni.

Janicsák Attila ugyanakkor úgy véli, Viki nincs és nem is volt felkészülve erre a kísérletre. Szerinte jelenlegi lelkiállapotában nemcsak hozzá, hanem senkihez sem tud igazán kapcsolódni. Viki pedig bevallotta: ő ezt előre nem tudta.