Döbbenetes fordulat a Házasság első látásra sztárpárjánál: Kármen elköltözött Danitól

A TV2 népszerű párkereső realityje, a Házasság első látásra már számos meglepő pillanatot tartogatott a nézőknek, de ezúttal egy olyan páros került a figyelem középpontjába, akikre eddig mindenki példaként tekintett. Kármen és Dani kapcsolata a műsor kezdetétől harmonikusnak tűnt, és sokan hitték, hogy a kísérlet után is együtt maradnak. Most azonban úgy tűnik, a valóság közbeszólt.

A Házasság első látásra párjai közül Kármen és Dani tűntek a legboldogabbnak, ám ez most úgy tűnik megváltozott

Forrás: TV2

Komoly döntésre kényszerült a Házasság első látásra egyik legstabilabb párja

A költözés kérdése már korábban is feszültséget okozott Kármen és Dani között, hiszen a lány nehezen engedte el saját otthonát, míg párja nem akart megválni idős macskájától. Bár a terápián még úgy tűnt, sikerült kompromisszumra jutniuk, a helyzet váratlan fordulatot vett.

Nálam egy kicsit kicsapta a biztosítékot, amikor azt láttam, hogy az ágy csupa macskaszőr… és bennem már csak az volt, hogy nekem itt mennyit kell majd takarítanom

– vallotta be Kármen, aki végül elköltözött a férjétől.

Robbanás előtt Zsolt és Becca?

Beccát és Zsoltot nehéz feladat elé állították. A pár szerint minden rendben de a szakértők szerint van egy bomba ami bármikor robbanhat. Minden este alig várjuk, hogy újból követhessük kedvenceinket, főleg az álompár Becca és Zsolt házasságát. De úgy tűnik a pszichológusok nincsenek egy véleményen, a többséggel. Deák Rebeka és Horváth Zsolt első találkozása a szakértőkkel nem ment gördülékenyen, és szerdai epizód sem kímélte őket.

Az újdonsült feleség és férj üzenetet kapott, amiben feladatott kaptak. Mindkettőjüknek három olyan dolgot kellet írniuk amivel eddig még nem szembesítették a másikat. Becca és Zsolt ugyan játékosra vették a feladatott, az énekesnő arcán is látszott, hogy ez neki egyáltalán nem tetszik.

