Robbanás előtt a Házasság első látásra álompárja? Becca és Zsolt nem kérnek a szakértők feladatából

Ez a legnagyobb problémája a másikkal a Házasság első Látásra párjának

Az újdonsült feleség és férj üzenetet kapott, amiben feladatott kaptak a szakértő. Mindkettőjüknek három olyan dolgot kellet írniuk amivel eddig még nem szembesítették a másikat. Becca és Zsolt ugyan játékosra vették a feladatott, az énekesnő arcán is látszott, hogy ez neki egyáltalán nem tetszik. El is mondta a TV2 kameráink, hogy jelenleg nincs semmi olyan amivel egy papírt ki tudna tölteni.

Nincs szükségünk erre a feladatra, nekünk nincsenek vitáink, biztos lesznek de addig amíg nincsenek miért generáljuk.

– mondta el véleményét Becca.

Ha van is olyan dolog amivel nem értek egyet nem véletlen mondtam idáig.

– ismerte be Zsolt.

A pár még is teljesítette a feladatott, és a legnagyobb problémák között ott volt, hogy Zsolt nem igazán hord bézs színt Beccának pedig kicsi a lába.

Feszültség keltés vagy terápia?

Az egyik pszichológus a kameráknak elmondta, hogy nem generálni szeretnék a konfliktust hanem a felszín allatt megbújó konfliktust akarják kihozni. Az olyan kapcsolat ahol semmi olyan konfliktus nincsen az mindig gyanús, az ilyen kapcsolatok nem igazán mélyek, valószínűleg azért nincs konfliktus mert csak a felszínt érintik, nem merik megmondani ha nem tetszik valami. Zsoltnál azt gondolják, hogy képes benyelni dolgokat és szeretnék ha ez a bomba nem akkor robbanna amikor ők már nincsenek ott.

Hatalmas bejelentést tett Deák Becca

Erre már nagyon régóta várt az énekesnő. Arról már mindenki tud, hogy saját zenéjére vonult be Becca a nagy napon, és pár nap múlva jön a következő nagy dobása. Újabb dallal áll elő. A rajongók már most elárasztották Becca közösségi média felületeit a szebbnél-szebb jókívánságokkal.