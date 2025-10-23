1 órája
Robbanás előtt a Házasság első látásra álompárja? Becca és Zsolt nem kérnek a szakértők feladatából
Ezek lennének a kapcsolatuk legnehezebb részei? A házasság első látásra legújabb részében Beccát és Zsoltot nehéz feladat elé állították. A pár szerint minden rendben de a szakértők szerint van egy bomba ami bármikor robbanhat.
Minden este dupla részekkel vár minket a TV2 valóságshow műsora a Házasság első látásra, és minden este alig várjuk, hogy újból követhessük kedvenceinket. Főleg az álompár Becca és Zsolt házasságát. De úgy tűnik a pszichológusok nincsenek egy véleményen, a többséggel. Deák Rebeka és Horváth Zsolt első találkozása a szakértőkkel nem ment gördülékenyen, és szerdai epizód sem kímélte őket.
Az újdonsült feleség és férj üzenetet kapott, amiben feladatott kaptak a szakértő. Mindkettőjüknek három olyan dolgot kellet írniuk amivel eddig még nem szembesítették a másikat. Becca és Zsolt ugyan játékosra vették a feladatott, az énekesnő arcán is látszott, hogy ez neki egyáltalán nem tetszik. El is mondta a TV2 kameráink, hogy jelenleg nincs semmi olyan amivel egy papírt ki tudna tölteni.
Nincs szükségünk erre a feladatra, nekünk nincsenek vitáink, biztos lesznek de addig amíg nincsenek miért generáljuk.
– mondta el véleményét Becca.
Ha van is olyan dolog amivel nem értek egyet nem véletlen mondtam idáig.
– ismerte be Zsolt.
A pár még is teljesítette a feladatott, és a legnagyobb problémák között ott volt, hogy Zsolt nem igazán hord bézs színt Beccának pedig kicsi a lába.
Feszültség keltés vagy terápia?
Az egyik pszichológus a kameráknak elmondta, hogy nem generálni szeretnék a konfliktust hanem a felszín allatt megbújó konfliktust akarják kihozni. Az olyan kapcsolat ahol semmi olyan konfliktus nincsen az mindig gyanús, az ilyen kapcsolatok nem igazán mélyek, valószínűleg azért nincs konfliktus mert csak a felszínt érintik, nem merik megmondani ha nem tetszik valami. Zsoltnál azt gondolják, hogy képes benyelni dolgokat és szeretnék ha ez a bomba nem akkor robbanna amikor ők már nincsenek ott.
Erre már nagyon régóta várt az énekesnő. Arról már mindenki tud, hogy saját zenéjére vonult be Becca a nagy napon, és pár nap múlva jön a következő nagy dobása. Újabb dallal áll elő. A rajongók már most elárasztották Becca közösségi média felületeit a szebbnél-szebb jókívánságokkal.
Tatán kezdődött minden
Az álompár legelső találkozása, és egyben a nagy napjuk vármegyénkben történt nem máshol, mint Tatán a Pikant Pajta hangulatos udvarán. Ez volt egyben a harmadik éved első esküvője is. Becca a lagzin külön megköszönte szüleinek, hogy ott lehettek velük, és mindenkinek adott egy-egy bambuszt, ami köztudottan szerencsét hoz. Zsolti pedig egy igazán érzelmes hangfelvétellel köszöntötte édesanyját. De hoztunk még nektek 10+1 érdekességet Beccáról és Zsoltról.
Nem csak Rebeka és Zsolt pillanatait követjük végig. Az előző adások szívbemarkolóak voltak, Miló Viki és Tigyi Kármen is szörnyű múltbeli traumákról vallott könnyek között.
