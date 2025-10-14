1 órája
Elképesztő, mi zajlik a háttérben: íme 5 botrány, ami felforgatta a Házasság első látásra sztárjait
Nem várt fordulatokat tartogatott a TV2 népszerű realityje. A Házasság első látásra szereplői közül többen is súlyos vitákba, sőt rendőrségi ügyekbe keveredtek.
Nem szól minden a szerelemről a TV2 népszerű párkereső műsorában. A Házasság első látásra nemcsak szokatlan párkapcsolati fordulatokat hozott, hanem botrányokat is tartogatott bőven – ráadásul ezek közül több már a kamerákon kívül zajlott.
Rendőrségi ügy, garázsbontás: Judit előállítása
Az egyik legsúlyosabb botrány Fecső Judit nevéhez fűződik, akit májusban rendőri intézkedés alá vontak Érden. A Bors számolt be róla, hogy volt férje, Szolnoki Szabolcs szerint Judit betört az ingatlanhoz, megrongálta a garázst, és rendszeresen zaklat másokat. A férfi szerint három büntetőfeljelentés és egy polgári peres eljárás is indult ellene, 15 millió forintos kártérítési igénnyel.
Házasság első látásra: barátságból fenyegetés
A műsor egy másik szereplője, Dávid Petra is érintett egy hangos összetűzésben. A Bors információi szerint Fecső Judit egy élő TikTok-adásban burkoltan megfenyegette egykori barátnőjét. A konfliktus hátterében személyes sérelmek, valamint az anyaságot érintő érzékeny kijelentések álltak. „Megkeresem, ha még egyszer kamuzik rólam!” – mondta Judit a videóban.
Szerelem első látásra: ismerős a menyasszony, aki kimondja majd az igent?
Tatai szereplő megalázása borzolta a kedélyeket
A műsor második évadának egyik legismertebb karaktere Dr. Dezső Marica volt, aki Tatáról érkezett. A 42 éves ügyvédnő boldogan állt oltár elé, ám hamar csalódnia kellett. Korábban beszámoltunk róla, hogy volt párja, Gaál Zoltán nyilvánosan kijelentette, hogy Maricát nem tartotta elég nőiesnek. A nyilatkozat mélyen megbántotta a megyei szereplőt, aki elmondta: csak szeretné végre lezárni az egészet.
Szétrobbant barátság: Orsi és Reni nyílt háborúban
A Ripost is beszámolt róla, hogy az egykori barátnők, Oláh Orsi és Kovács Reni látványos összeveszésbe torkolló vitába keveredtek. Orsi állítólag Reni férje, Brumi körül kezdett el mozgolódni, mire Reni egy nyílt levélben osztotta ki őt: „Nem bírod ki, ha valami nem rólad szól.” – írta. A nézeteltérés a közösségi médiában folytatódik, ahol a nézők is két táborra szakadtak.