Elképesztő, mi zajlik a háttérben: íme 5 botrány, ami felforgatta a Házasság első látásra sztárjait

Nem szól minden a szerelemről a TV2 népszerű párkereső műsorában. A Házasság első látásra nemcsak szokatlan párkapcsolati fordulatokat hozott, hanem botrányokat is tartogatott bőven – ráadásul ezek közül több már a kamerákon kívül zajlott.

A Házasság első látásra több szereplője is a kamerákon túl keveredett botrányba – volt, akit rendőrök vittek el, mások barátságokat romboltak le nyilvánosan

Forrás: borsonline.hu

Rendőrségi ügy, garázsbontás: Judit előállítása

Az egyik legsúlyosabb botrány Fecső Judit nevéhez fűződik, akit májusban rendőri intézkedés alá vontak Érden. A Bors számolt be róla, hogy volt férje, Szolnoki Szabolcs szerint Judit betört az ingatlanhoz, megrongálta a garázst, és rendszeresen zaklat másokat. A férfi szerint három büntetőfeljelentés és egy polgári peres eljárás is indult ellene, 15 millió forintos kártérítési igénnyel.

Házasság első látásra: barátságból fenyegetés

A műsor egy másik szereplője, Dávid Petra is érintett egy hangos összetűzésben. A Bors információi szerint Fecső Judit egy élő TikTok-adásban burkoltan megfenyegette egykori barátnőjét. A konfliktus hátterében személyes sérelmek, valamint az anyaságot érintő érzékeny kijelentések álltak. „Megkeresem, ha még egyszer kamuzik rólam!” – mondta Judit a videóban.