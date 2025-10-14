október 14., kedd

Helén névnap

12°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár

1 órája

Elképesztő, mi zajlik a háttérben: íme 5 botrány, ami felforgatta a Házasság első látásra sztárjait

Címkék#szerelem#vita#Házasság#konfliktus

Nem várt fordulatokat tartogatott a TV2 népszerű realityje. A Házasság első látásra szereplői közül többen is súlyos vitákba, sőt rendőrségi ügyekbe keveredtek.

Kemma.hu

Nem szól minden a szerelemről a TV2 népszerű párkereső műsorában. A Házasság első látásra nemcsak szokatlan párkapcsolati fordulatokat hozott, hanem botrányokat is tartogatott bőven – ráadásul ezek közül több már a kamerákon kívül zajlott.

Házasság első látásra
A Házasság első látásra több szereplője is a kamerákon túl keveredett botrányba – volt, akit rendőrök vittek el, mások barátságokat romboltak le nyilvánosan
Forrás: borsonline.hu

Rendőrségi ügy, garázsbontás: Judit előállítása

Az egyik legsúlyosabb botrány Fecső Judit nevéhez fűződik, akit májusban rendőri intézkedés alá vontak Érden. A Bors számolt be róla, hogy volt férje, Szolnoki Szabolcs szerint Judit betört az ingatlanhoz, megrongálta a garázst, és rendszeresen zaklat másokat. A férfi szerint három büntetőfeljelentés és egy polgári peres eljárás is indult ellene, 15 millió forintos kártérítési igénnyel.

Házasság első látásra: barátságból fenyegetés

A műsor egy másik szereplője, Dávid Petra is érintett egy hangos összetűzésben. A Bors információi szerint Fecső Judit egy élő TikTok-adásban burkoltan megfenyegette egykori barátnőjét. A konfliktus hátterében személyes sérelmek, valamint az anyaságot érintő érzékeny kijelentések álltak. „Megkeresem, ha még egyszer kamuzik rólam!” – mondta Judit a videóban.

Házasság első látásra
A Házasság első látásra valóságshow nem csak szerelmeket, hanem komoly konfliktusokat is szült.
Forrás: tv2play.hu

Tatai szereplő megalázása borzolta a kedélyeket

A műsor második évadának egyik legismertebb karaktere Dr. Dezső Marica volt, aki Tatáról érkezett. A 42 éves ügyvédnő boldogan állt oltár elé, ám hamar csalódnia kellett. Korábban beszámoltunk róla, hogy volt párja, Gaál Zoltán nyilvánosan kijelentette, hogy Maricát nem tartotta elég nőiesnek. A nyilatkozat mélyen megbántotta a megyei szereplőt, aki elmondta: csak szeretné végre lezárni az egészet.

Szétrobbant barátság: Orsi és Reni nyílt háborúban

A Ripost is beszámolt róla, hogy az egykori barátnők, Oláh Orsi és Kovács Reni látványos összeveszésbe torkolló vitába keveredtek. Orsi állítólag Reni férje, Brumi körül kezdett el mozgolódni, mire Reni egy nyílt levélben osztotta ki őt: „Nem bírod ki, ha valami nem rólad szól.” – írta. A nézeteltérés a közösségi médiában folytatódik, ahol a nézők is két táborra szakadtak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu