10+1 érdekesség és fotók a Házasság első látásra kedvenc párjáról: íme, Becca és Zsolt titkai
Becca és Zsolt a TV2 reality-jének egyik legkedveltebb párosa lett. A Házasság első látásra Becca és Zsolt számára nemcsak lehetőséget hozott a szerelemre, de a páros története a tévénézőket is elvarázsolta, és a közösségi médiában is nagy figyelmet kapott. A tatai esküvő, a lagzi pillanatai és a pár életének első napjai izgalmas részleteket rejtenek.
A Házasság első látásra TV2-n futó népszerű párkereső műsorának új évada kezdődött, és az első pillanatokban látszott, hogy Becca és Zsolt kapcsolata különleges lesz. A tatai Pikant Pajta hangulatos udvarán kezdődött a Házasság első látásra Becca és Zsolt számára, itt mondták ki az igent, és a ceremónia minden pillanata egyszerre volt meghitt és szívhez szóló. A lakodalom során a család és barátok jelenléte tette igazán személyessé az ünnepet. Összeszedtük a legérdekesebb titkokat róluk, és exkluzív fotókat is mutatunk.
A Házasság első látásra Becca és Zsolt tatai esküvőjével kezdődött
A Házasság első látásra 2025-ös, idei évadának első esküvője a tatai Pikant Pajta hangulatos udvarán zajlott, ahol a pár kimondta az igent. Ez a választás nemcsak a helyszín számára kiemelt jelentőségű, hanem a helyi közösségnek is büszkeséget jelenthet. Bár Zsolt és Becca az idei évad első álompárja, nem ők az egyetlen páros, akik Tatához köthetők. Egy korábbi évadban szerepelt a tatai Dezső Marica, így a város nem először kerül a műsor középpontjába.
Becca és Zsolt között azonnal megvolt a szikra
A lagzi egyszerű, családias és szívből jövő volt, csak halkabb, mint egy, szintén a Pikant Pajtában tartott korábbi, betyáros esküvővel, amiről videót is hoztunk anno. Az imént említett tatai lagzi látványos volt, Becca és Zsolt napja szerényebben telt
A nászéjszakától az összeköltözésig: így indult Becca és Zsolt kapcsolata
Ahogy ebben a TikTok videóban Becca elmondja, az első éjszakán Zsolt odabújt hozzá, amit a lány elfogadott, de még nem tudott teljesen viszonozni. Mindkettőjüknek szokni kell, hogy gyűrű van az ujjukon.
Becca a lagzin külön megköszönte szüleinek, hogy ott lehettek velük, és mindenkinek adott egy-egy bambuszt, ami köztudottan szerencsét hoz. Zsolti egy igazán érzelmes hangfelvétellel köszöntötte édesanyját:
Előre felvettem, amit édesanyámnak szeretnék mondani, mert valószínűleg az első mondat után elbőgtem volna magam.
Szem nem maradt szárazon a teremben, az anyukája zokogva köszönte meg a gesztust.
Becca egy általa feltöltött videóban mesélt arról, mennyire imádta visszanézni az esküvőjükről készült felvételt:
Megélni is nagyon furcsa volt, viszont visszanézni is ugyanolyan furcsa
Ildikó is beköltözött Becca és Zsolt szerelmi fészkébe
A közös életük első reggelén Becca megosztotta, hogy a konyhában töltött idő nagyon jellemző rájuk, és örömöt okoz, ha a másiknak készíthetnek reggelit. Mivel frissen költöztek be, apró hiányosságok voltak a felszerelésben, de Zsolt gyorsan feltalálta magát. A „csirke”, Ildikó, a humoros részese a mindennapjaiknak, aki a közös lakásban velük költözött.
Mivel foglalkozik a Házasság első látásra Beccája?
Becca sminkesként és énekesnőként dolgozik, és több tehetségkutatóban is szerepelt: a Sztárban sztár leszek 3. évadába, a Szerencsekerékben, valamint a 2023-as The Voice-ban is megcsillogtatta tehetségét. Emellett rendkívül aktív Instagramon, TikTokon és YouTube-on is.
Milyen személyiség, milyen csalódások érték?
Becca nyitott és energikus, folyamatosan pezseg, és örömét leli abban, ha másoknak kedveskedhet. A konfliktusokat nem problémaként, hanem feladatként éli meg. Őszintén beszélt arról, hogy voltak nehéz időszakai és korábbi párkapcsolati csalódásai. Testvére és párja nevezte be a műsorba, bízva abban, hogy megtalálja az igazit.
Zsolt nagy szívfájdalmáról is vallott
Zsolt beszélt gyerekkori traumáiról: édesapja elhagyta, és ez máig hatással van az önbizalmára és a feltétel nélküli szeretethez való viszonyára.
Mivel foglalkozik a Házasság első látásra Zsoltja?
Zsolt grafikus, elektronikus zenét készít, és olvasni is szeret, különösen Márai Sándor műveit. Nagy szenvedéllyel foglalkozik az otthonával: saját kezével hozta rendbe esztergomi telkét és házát, remek teraszt varázsolva fantasztikus kilátással. Az Instagramján több videó is látható a felújításról.
Gyanús jel: miért nem jelölte be Zsolt instagram-oldalát Becca?
Becca posztjaiban Zsolt még nincs taggelve, és a férfi ritkán frissíti a profilját. Ez akár a kapcsolat intimitásának megőrzését is jelezheti.
Milyen az ideális nő a Házasság első látásra Zsoltjának?
Az Instagram videó alapján Zsolt számára az ideális nő hangos, imádnivaló, vidéki és földhözragadt, és a kezdeményezést inkább a férfire bízza.
Becca is elárulta, milyen a tökéletes pasi
Becca is bemutatta az ideális férfit: bajnok az ágyban, extrovertált, tud gitározni, és mindig hozza a jókedvet.