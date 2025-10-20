október 20., hétfő

Álompár

1 órája

A pszichológusok szerint Becca túl sok lesz a férjének, Zsolt szégyenletesnek tartotta amit csináltak

Házasság első látásra

Zsolt szerint szégyenletes volt ami történt, és valakik szerint Becca egyszer csak túl sok lesz férjének. A Házasság első látásra legkedveltebb párosa most a pszichológusokkal is megküzdött.

Kemma.hu

Ma este újra a képernyőinken lesz a TV2 Házasság első látásra 2025 műsora, és persze az egyik legkedveltebb páros, Becca és Zsolt is visszatér. Az utolsó adásban pénteken megérkeztek a pszichológusok, hogy kifaggassák az újdonsült párokat, és ez alól az álompár sem volt kivétel. Beccának megint sikerült megmutatnia, miért kedvelik őt olyan sokan.

A Házasság első látásra első szerelmespárja a tatai Pikant Pajtában mondta ki az igent.
Forrás: TV2

Ők a Házasság első látásra egyik álompárja

Becca a pszichológusoknak azzal kezdte, hogy megköszönte, hogy ilyen férfit kapott, hiszen nagyon nagy az összhang közöttük. Zsolt is csak egyet tudott vele érteni. A pszichológusok azonban nem hagyták ennyiben, jött a hidegzuhany: rákérdeztek, mi számukra a legnagyobb kihívás a kapcsolatban.

Zsolt szerint felesége igen karakán módon tudja kifejteni a véleményét, nemcsak a saját dolgait illetően, és hajlamos az irányításra. Becca is egyetértett vele, eddig mindig egyedül döntött mindenben, most pedig meg kell tanulnia, hogy valakivel megbeszélje a dolgokat. Rá kell állnom arra, hogy már nem csak én vagyok, hanem mi vagyunk – mondta. Hozzátette, hogy Zsolt lénye számára megnyugvás, mellette biztonságban érzi magát.

A pszichológusok hangsúlyozták: bár most nagy harmónia látszik közöttük, ez nem jelenti azt, hogy később nem lesznek problémák sőt, az a lényeg, hogy tudjanak dolgozni a konfliktusokon.

El tudok képzelni egy olyan helyzetet, hogy egyszer csak Rebeka túl sok lesz, és Zsolt kimerül

 – mondta az egyik tanácsadó.

Ez a pszichológusoknak is csak egy bemelegítő kör volt, ezért hogy ha felveszik a fizetésüket, szégyelljék magukat.

– nem fogta vissza magát a TV2 kamerái előtt Zsolt.

És, hogy hogyan és miért lettek ők az álompár, arra is válaszolni tudunk. A páros története a tévénézőket is elvarázsolta, és a közösségi médiában is nagy figyelmet kapott.  A tatai Pikant Pajta hangulatos udvarán kezdődött Deák Rebeka és Horváth Zsolt története. Itt mondták ki a meghitt igent. A Házasság első látásra Becca és Zsoltja az első különleges epizódban azonnali összhangot és felejthetetlen pillanatokat hozott. És az is még különlegesebbé tette ezt a pillanatot, hogy a menyasszony saját számára vonul be. 

Rebeka több TikTok videóban is beszélt, kapcsolatukról és első éjszakájukról is árult el titkokat, arról is töltött fel videót, hogy mennyire imádta visszanézni az esküvőjét a tv-ben. Becca sminkesként és énekesnőként dolgozik, és több tehetségkutatóban is szerepelt: a Sztárban sztár leszek 3. évadába, a Szerencsekerékben, valamint a 2023-as The Voice-ban is megcsillogtatta tehetségét. Zsolt beszélt gyerekkori traumáiról is, de azt is elmondta, hogy neki milyen az ideális nő, és hát azt kell mondani nagyon hajaz Beccára.

 

