10+1 érdekesség és fotók a Házasság első látásra kedvenc párjáról: íme, Becca és Zsolt titkai

A Házasság első látásra TV2-n futó népszerű párkereső műsorának új évada kezdődött, és az első pillanatokban látszott, hogy Becca és Zsolt kapcsolata különleges lesz. A tatai Pikant Pajta hangulatos udvarán kezdődött a Házasság első látásra Becca és Zsolt számára, itt mondták ki az igent, és a ceremónia minden pillanata egyszerre volt meghitt és szívhez szóló. A lakodalom során a család és barátok jelenléte tette igazán személyessé az ünnepet. Összeszedtük a legérdekesebb titkokat róluk, és exkluzív fotókat is mutatunk.

A Házasság első látásra Becca és Zsolt párosáról most 10+1 érdekességet hoztunk nektek

Mi mindent tudhattok meg a Házasság első látásra szereplőkről? Mit csinált Zsolt Esztergomban?

Honnan lehet ismerős Becca?

Galéria az esküvő nagy pillanataival

Mivel foglalkozik Becca?

Mi Zsolt hobbija?

A Házasság első látásra Becca és Zsolt tatai esküvőjével kezdődött

A Házasság első látásra 2025-ös, idei évadának első esküvője a tatai Pikant Pajta hangulatos udvarán zajlott, ahol a pár kimondta az igent. Ez a választás nemcsak a helyszín számára kiemelt jelentőségű, hanem a helyi közösségnek is büszkeséget jelenthet. Bár Zsolt és Becca az idei évad első álompárja, nem ők az egyetlen páros, akik Tatához köthetők. Egy korábbi évadban szerepelt a tatai Dezső Marica, így a város nem először kerül a műsor középpontjába.

Becca és Zsolt között azonnal megvolt a szikra

A lagzi egyszerű, családias és szívből jövő volt, csak halkabb, mint egy, szintén a Pikant Pajtában tartott korábbi, betyáros esküvővel, amiről videót is hoztunk anno. Az imént említett tatai lagzi látványos volt, Becca és Zsolt napja szerényebben telt

A nászéjszakától az összeköltözésig: így indult Becca és Zsolt kapcsolata

Ahogy ebben a TikTok videóban Becca elmondja, az első éjszakán Zsolt odabújt hozzá, amit a lány elfogadott, de még nem tudott teljesen viszonozni. Mindkettőjüknek szokni kell, hogy gyűrű van az ujjukon.