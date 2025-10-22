Itt a várva-várt bejelentés: Becca most lerántotta a leplet mindenről, ez nagyot fog szólni

A TV2 népszerű pár választó műsorában, a Házasság Első Látásra idei évadában kétségtelenül Becca és Zsolt párosa, azaz Deák Rebeka és Horváth Zsolt első látásra belopták magukat a tévénézők szívébe. Kétségtelenül a legnépszerűbb párosa az idei műsornak, akik ráadásul a tatai Pikant Pajtában mondták ki az életre szóló igent.

Forrás: TV2

A Házasság Első Látásra sztárja óriási bejelentést tett

Elérkezett az idő, amire a sztár is már régóta várt. A Házasság Első Látásra Beccája óriási bejelentést tett. Ez garantáltan felrobbantja majd az internetet. A rajongók már most elárasztották Becca közösségi média felületeit a szebbnél-szebb jókívánságokkal.