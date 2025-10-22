október 22., szerda

1 órája

Itt a várva-várt bejelentés: Becca most lerántotta a leplet mindenről, ez most nagyot fog szólni

Címkék#műsor#TV2#Zsolt#Becca#Házasság Első Látásra#ceremónia

Becca hatalmas, várva-várt bejelentést tett. A Házasság Első Látásra idei évadának sztárja nem kertelt. Ez most garantáltan felrobbantja az internetet, mondjuk a részleteket!

Nagy Balázs

A TV2 népszerű pár választó műsorában, a Házasság Első Látásra idei évadában kétségtelenül Becca és Zsolt párosa, azaz Deák Rebeka és Horváth Zsolt első látásra belopták magukat a tévénézők szívébe. Kétségtelenül a legnépszerűbb párosa az idei műsornak, akik ráadásul a tatai Pikant Pajtában mondták ki az életre szóló igent.

A Házasság Első Látásra sztárja óriási bejelentést tett

Elérkezett az idő, amire a sztár is már régóta várt. A Házasság Első Látásra Beccája óriási bejelentést tett. Ez garantáltan felrobbantja majd az internetet. A rajongók már most elárasztották Becca közösségi média felületeit a szebbnél-szebb jókívánságokkal.

GALÉRIA: Házasság első látásra Becca és Zsolt tatai esküvője

🎶 Hétfőn, október 27-én megjelenik a legújabb dalom! 🎶

-írta közösségi oldalán Becca, a Házasság Első Látásra idei évadának sztárja.

A dalról saját bevallása szerint többet nem mondhat, de egyet garantálhat az énekesnő: -Nagyon különleges együttműködésről van szó. Becca a következő napokban a részleteket is megosztja követőivel, melyet a Kemma.hu is figyelemmel kísér. Az énekesnő igen aktív a közösségi média felületeken. Tik-Tok és Youtube csatornáin is rendszeresen oszt meg tartalmakat követőivel.

Október 27. !

Ez a nap valami újnak a kezdete számomra.✨🤍 💫

-zárta bejegyzését Deák Rebeka, a Házasság Első Látásra sztárja.

