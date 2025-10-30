október 30., csütörtök

Romokban vannak a kapcsolatok, ezek a Házasság első látásra legzűrösebb kapcsolatai

Majdnem az összes házasságban megy a balhé, többnél már a válás is felmerült. Ők lehetnek a Házasság első látásra eddigi legzűrösebb párosai.

Kemma.hu

Már lement a Házasság első látásra 2025-ös évadának a fele, és eddig nem állnak valami jól a párok. Vannak, akiknek már az „igen” kimondása óta problémáik vannak, mint Miló Viki és Attila, valamint Sanya és Rita, akiknek házassága teljesen romokban hever. Az előző adásban Tigyi Kármen durván kifakadt férjére, Danira a fitneszmodell teljesen kiborult, ordibált vele, káromkodva kiviharzott, és kijelentette, hogy az elmúlt két hét az összeköltözésük óta undorító volt.

Kármen kiviharzott a Házasság első látásra hétfői epizódában
Kármen kiviharzott a Házasság első látásra hétfői epizódjában
Forrás: TV2 

Botrányokkal teli a Házasság első látásra új évada

Felmerül a kérdés, van-e egyáltalán olyan páros a TV2 műsorában, akiknek lehet még szurkolni? Kedvenc álompárunk, Becca és Zsolt között sem teljes a béke. Házasságukat sokan követik az igen kimondása óta, amit a tatai Pikant étteremben mondtak ki. A hétfői adásban Deák Rebeka meghívta férjét a családjához, hogy jobban megismerkedhessenek, de Zsolt nem mutatott különösebb lelkesedést.

Kármen és Dani hatalmas balhéja

A párok egy közös vacsorára gyűltek össze, ahol még az étkezés előtt Kármen teljesen elveszítette a fejét, és káromkodva elhagyta a forgatást. Később a vacsora közben is folytatódott a feszültség. Míg Dani próbálta megőrizni a nyugalmát, Kármen arról beszélt, hogy mindent hátrahagyott a kísérlet miatt, és úgy érzi, férje birtokolni akarja őt. A vita végül odáig fajult, hogy Dani felállt és távozott.
Kármen a többieknek elmondta, hogy az elmúlt két hét, amíg együtt éltek, „undorító” volt.

Egy felnőtt férfi ezeken a dolgokon nem sértődik meg. Amikor beszéltem a traumámról, egy férfi mellettem áll, nem pedig osztja az észt nekem utána.

– mondta Kármen férjének, már a lakásukon

Rita sem bírta tovább

Sanya az egyik legkevésbé kedvelt szereplő a műsorban, és nem véletlenül, a kezdetektől fogva szörnyen viselkedik feleségével. Rita sokáig tűrte, hogy férje megalázó megjegyzésekkel illeti, de végül nála is betelt a pohár. A nő elmondta, hogy elege van abból, ahogy Sanya folyamatosan rossz színben próbálja feltüntetni őt.

Elegem van a folyamatos b*szogatásból, mert ezt már nem tudom máshogy mondani.

– kirobbant Ritta.

De nem is ő volt az, aki sokkolta a másikat és azt mondta közel a vég. Sanya már többször felhozta a válás lehetőségét, és hiába a sok nehézség ez teljesen meglepte feleségét.

A legtöbb kapcsolatban több a vita és a feszültség, mint a boldog pillanat. 

 

 

