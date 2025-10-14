Retró fotókon a 90-es évek szívtiprója: elképesztő jóképű volt Gergely Róbert fiatalon

A magyar zenei élet egyik legemlékezetesebb alakja, Gergely Róbert fiatalon igazi bálvány volt, ma pedig méltósággal viseli a korát. A 90-es években nők ezrei rajongtak érte, de ma is ugyanazzal a derűvel és eleganciával áll színpadra. Története nemcsak nosztalgikus utazás a múltba, hanem inspiráló példa is arra, hogyan lehet hosszú évtizedeken át megőrizni a hivatás szeretetét és a közönség megbecsülését. Akkor és most fotókkal idézzük most fel népszerű dalait, pályafutását, de azt is eláuljuk, hogy él most.

Gergely Róbert fiatalon – a sármos énekes az évek múlásával sem veszített kisugárzásából.

Forrás: KFMKK - Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár/Facebook

Gergely Róbert fiatalon - a sármos énekes akit mindenki ismert

A ’90-es évek elején nem volt olyan nő Magyarországon, aki ne dúdolta volna vele együtt az Emmanuelle-t. Gergely Róbert fiatalon nemcsak énekesként, hanem színészként is hódított, filmekben és tévéműsorokban szerepelt, miközben rajongói levelekkel halmozták el. Karrierje kezdetén a magyar romantikus férfiideált testesítette meg. Pályája azóta is töretlen. A színpadot sosem hagyta el, sőt, még most, nyugdíjasként is fellép. Saját bevallása szerint „együtt öregedett a dalaival és a közönségével”, és talán épp ez a titka annak, hogy ma is annyian szeretik.

Tudtad? Gergely Róbert hatalmas állatbarát, különösen a kutyák állnak közel a szívéhez. Többször mesélt arról, hogy a négylábú társai nélkül nem tudná elképzelni az életét.

A közösségi oldalain gyakran megoszt képeket kedvenceivel, és azt vallja, a kutyái adják számára azt a feltétlen szeretetet, ami minden nap mosolyt csal az arcára.

1996-ban pedig a 24 Órának arról mesélt, hogy amit a családban magára vállal az a főzés.

− A specialitásom az indonéz csirke, melyet ,köztudomásúan” kiválóan készítek el. A színészkollégáim is dicsérik a szakácstudományomat − árulta el anno.

A színpad ma is az otthona – Gergely Róbert több évtized után is aktívan énekel és turnézik.

Fotó: TV2 Szerencsekerék

A 90-es évek szívtiprója ma is tele van élettel

Ma már a hetvenhez közelít, az idén töltötte be a 67. életévét, de ahogy a Bors is írja, hihetetlenül fiatalos és energikus. Rendszeresen koncertezik, májusban például Oroszlányban is fellépett a retró majálison, színházban játszik, és több évtized után is ugyanazzal a mosollyal lép színpadra, mint régen. A róla szóló interjúkból kiderül, hogy számára a közönség szeretete a legnagyobb motiváció, és amíg bírja, nem tervezi a visszavonulást. Életvidám személyisége és pozitív kisugárzása mit sem változott, a közönség pedig imádja, hogy nem próbálja leplezni az idő múlását. Őszintén, természetesen, hitelesen öregedett, pont úgy, ahogy azt egy igazi művésztől elvárja az ember.