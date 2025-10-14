39 perce
Retró fotókon a 90-es évek szívtiprója: elképesztő jóképű volt Gergely Róbert fiatalon
A 90-es évek egyik legnépszerűbb előadója volt, akitől elolvadtak a szívek, poszterei ott lógtak a tiniszobák falán. Gergely Róbert fiatalon az Emmanuelle című slágerrel robbant be. Ma, több mint harminc évvel később még mindig aktív, és egy cseppet sem vesztett sármos kisugárzásából. Retró fotókkal idézzük fel pályafutását.
A magyar zenei élet egyik legemlékezetesebb alakja, Gergely Róbert fiatalon igazi bálvány volt, ma pedig méltósággal viseli a korát. A 90-es években nők ezrei rajongtak érte, de ma is ugyanazzal a derűvel és eleganciával áll színpadra. Története nemcsak nosztalgikus utazás a múltba, hanem inspiráló példa is arra, hogyan lehet hosszú évtizedeken át megőrizni a hivatás szeretetét és a közönség megbecsülését. Akkor és most fotókkal idézzük most fel népszerű dalait, pályafutását, de azt is eláuljuk, hogy él most.
Gergely Róbert fiatalon - a sármos énekes akit mindenki ismert
A ’90-es évek elején nem volt olyan nő Magyarországon, aki ne dúdolta volna vele együtt az Emmanuelle-t. Gergely Róbert fiatalon nemcsak énekesként, hanem színészként is hódított, filmekben és tévéműsorokban szerepelt, miközben rajongói levelekkel halmozták el. Karrierje kezdetén a magyar romantikus férfiideált testesítette meg. Pályája azóta is töretlen. A színpadot sosem hagyta el, sőt, még most, nyugdíjasként is fellép. Saját bevallása szerint „együtt öregedett a dalaival és a közönségével”, és talán épp ez a titka annak, hogy ma is annyian szeretik.
Tudtad?
- Gergely Róbert hatalmas állatbarát, különösen a kutyák állnak közel a szívéhez. Többször mesélt arról, hogy a négylábú társai nélkül nem tudná elképzelni az életét.
- A közösségi oldalain gyakran megoszt képeket kedvenceivel, és azt vallja, a kutyái adják számára azt a feltétlen szeretetet, ami minden nap mosolyt csal az arcára.
- 1996-ban pedig a 24 Órának arról mesélt, hogy amit a családban magára vállal az a főzés.
− A specialitásom az indonéz csirke, melyet ,köztudomásúan” kiválóan készítek el. A színészkollégáim is dicsérik a szakácstudományomat − árulta el anno.
A 90-es évek szívtiprója ma is tele van élettel
Ma már a hetvenhez közelít, az idén töltötte be a 67. életévét, de ahogy a Bors is írja, hihetetlenül fiatalos és energikus. Rendszeresen koncertezik, májusban például Oroszlányban is fellépett a retró majálison, színházban játszik, és több évtized után is ugyanazzal a mosollyal lép színpadra, mint régen. A róla szóló interjúkból kiderül, hogy számára a közönség szeretete a legnagyobb motiváció, és amíg bírja, nem tervezi a visszavonulást. Életvidám személyisége és pozitív kisugárzása mit sem változott, a közönség pedig imádja, hogy nem próbálja leplezni az idő múlását. Őszintén, természetesen, hitelesen öregedett, pont úgy, ahogy azt egy igazi művésztől elvárja az ember.
Egy elfeledett fotó és az első nagy zenei siker
A Filmságerek magyarul a 90-es éveke elején óriási sikert aratott itthon. Olyannyira, hogy két kazetta is megjelent, amelyen a korszak akkori sztárjai énekelték a híres zenéket. Gergely Róbert is köztük volt az Emanuelle-lel, csakúgy, mint Zámbó Jimmy, Zoltán Erika vagy épp Szulák Andrea. A 24 Órában közös fotójuk is megjelent, amikor a koncerten is előadták a slágereket. És ugye, a Gergely Róbert Emanuelle-je volt az a dal, amivel betört a női szvíekbe és igazi sztár lett.
Pedig már 1989-ben Emerton díjat kapott (akkor az év musicalszínészeként, aztán 1992-ben újra, akkor már az év popénekeseként. A kettő között pedig a Filmslágerek 1-2-vel, és saját albumaival is nem hosszú ideig vezette a slágerlistákat. Amit viszont talán kevesen tudnak: a Vízipók, csodapókban ő volt az egyik Szöcske szinkronhangja.
Gergely Róbert több ismert kapcsolat után jelenleg szingli. A Gödöllői Szolgálatnak beszélt arról új Szécsi Pál-műsora apropóján, hogy két kutya és macska a társa most, és jelenleg szabad a szíve.
A „Gergely-kert”, ahol a szív is pihen
Az énekes az utóbbi években egy békés, hangulatos érdi otthonban él, amelynek legnagyobb büszkesége a kertje. A sztár saját kezűleg alakította ki, és ma már igazi kis menedékként tekint rá. A kert két részre oszlik: az egyik a kutyái birodalma, a másikat pedig ő „emberkertnek” hívja, ide négylábú kedvencei már nem léphetnek be. A virágokkal, fákkal és pihenősarkokkal teli kertben gyakran időzik, itt töltődik fel egy-egy fellépés után.
Ez a hely lett a békém szigete
– mondta korábban.
Szinte hihetetlen, de a Rég várok rád című dala idén már 25 éves, 2000-ben jelent meg az Ő című albumon:
Az örök sármos, aki nem öregszik
A közönség ma is teli torokból énekli vele a Gergely Róbert dalokat, és a nosztalgiaestek mindig telt házzal mennek. Saját színházat alapított, musicaleket rendezett, és fiatal tehetségeket is támogat. Művészként és emberként is megmaradt annak, akit a 90-es években megszeretett az ország: kedves, közvetlen és elegáns férfinak. A magyar énekes régen is a női szívek királya volt, ma pedig az örök optimizmus megtestesítője. Egykori rajongói ma is ott ülnek a nézőtéren, és ugyanazzal a mosollyal éneklik vele az Emmanuelle-t, mint harminc évvel ezelőtt. Vannak előadók, akik sosem mennek ki a divatból, csak együtt változnak az idővel.
A közelmúltban a Palikék világa műsorban viszont érzelmes húrokat pendített meg, amikor úgy fogalmazott:
egyik pillanatról a másikra, észre se vettem, hogy eltelt harmincvalahány év.
