Celebmustra

1 órája

Világhírű színésznőt gyászol mindenki, a magyar sztárfocista a visszavágóra készül

Megint elhoztuk a hét legérdekesebb és legmegmozgatóbb sztár híreit. Sajnos a hét végén szörnyű tragédia is történt ugyan is elhunyt az Örömapa sztárja Diane Keaton. De örömben is volt részünk, mindenki az Ázsia Expressz kedvenc párosának szurkolt a pénteki finálén.

Czita Dóra

A heti celebfigyelőnkbe ezúttal az Ázsia Expressz győzteseit és a befutó, a Nagy Ő Árpa Attila és új felesége,  a milliárdos üzletember Jákob Zoli és a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya Szoboszlai Dominik és az Annie Hill sztárja Diane Keaton került bele.

Diane Keaton
Meghalt Diane Keaton
Fotó: Patrick T. Fallon / Forrás: AFP

Diane Keatont gyászolja a világ

Elhunyt az Oscar-díjas színésznő

2025. október 11-én hunyt el Diane Keaton 79 éves korában. A halál okát még nem osztották meg a világgal. A színésznő már a 70-évek óta a képernyőinken van, legutolsó filmjét 2024-ben láthattuk. Annie Hillbeni alakítása miatt kapott Oscart és még háromszor jelölték a díjra.

Pénteken volt az Ázsia Expressz 6. évadának fináléja, ami sok meglepetést tartogatott

A győzelemért folyó küzdelemben két teljesen különböző karakterű és fizikumú páros harcolt. Barbinek Paula és Tallós Ritáék mellett a Bódi Tesók küzdöttek az Ázsia Expressz fináléjában, az első helyezésért és a hozzá járó 22 millió forintos fődíjért.

Árpád Attila és felesége Czakó Alexandra egyetlen fotóval kiakasztottak mindenkit

A Nagy Ő és az Árulók sztárja feleségével osztott meg egy romantikus képet, ahol a Tatabányai turulmadár előtt állnak. A kép külön pikantériája, hogy az exneje, Tomán Szabina épp ebből a városból származik. A kommentelők nem is hagyták szó nélkül a bejegyzést, többen úgy vélték, a sztár ismét bebizonyította, hogy van érzéke a provokatív, de szórakoztató megnyilvánulásokhoz. 

Jákob Zoli megint megmutatta bőkezű és aranyszívű oldalát

Nem ez az első eset, hogy a milliárdos üzletember segítséget vagy örömet nyújt valakinek. Már Komárom-Esztergomban is többször járt, hogy rászoruló családokon segítsen. Most pedig egyik alkalmazottját lepte meg, akinek azonnal könnybe lábadtak a szemei a hatalmas ajándéktól.

Így készülnek Szoboszlaiék a meccsekre és ikonikus mezszámok a magyar-válogatottnál

Kedden a Portugáloknak vághatnak vissza Szoboszlai Dominikék. Az MLSZ Instagram oldalán osztotta meg a csapat edzésén készült fotókat, videókat. Egy-egy mezszámhoz pedig legendák tartoznak, Szoboszlaié lehet a legújabb?

 

