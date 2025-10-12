1 órája
Világhírű színésznőt gyászol mindenki, a magyar sztárfocista a visszavágóra készül
Megint elhoztuk a hét legérdekesebb és legmegmozgatóbb sztár híreit. Sajnos a hét végén szörnyű tragédia is történt ugyan is elhunyt az Örömapa sztárja Diane Keaton. De örömben is volt részünk, mindenki az Ázsia Expressz kedvenc párosának szurkolt a pénteki finálén.
A heti celebfigyelőnkbe ezúttal az Ázsia Expressz győzteseit és a befutó, a Nagy Ő Árpa Attila és új felesége, a milliárdos üzletember Jákob Zoli és a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya Szoboszlai Dominik és az Annie Hill sztárja Diane Keaton került bele.
Diane Keatont gyászolja a világ
Elhunyt az Oscar-díjas színésznő
2025. október 11-én hunyt el Diane Keaton 79 éves korában. A halál okát még nem osztották meg a világgal. A színésznő már a 70-évek óta a képernyőinken van, legutolsó filmjét 2024-ben láthattuk. Annie Hillbeni alakítása miatt kapott Oscart és még háromszor jelölték a díjra.
Pénteken volt az Ázsia Expressz 6. évadának fináléja, ami sok meglepetést tartogatott
A győzelemért folyó küzdelemben két teljesen különböző karakterű és fizikumú páros harcolt. Barbinek Paula és Tallós Ritáék mellett a Bódi Tesók küzdöttek az Ázsia Expressz fináléjában, az első helyezésért és a hozzá járó 22 millió forintos fődíjért.
Véget ért az Ázsia Expressz: Íme a győztesek és a nagy finálé pillanatai + VIDEÓK
Árpád Attila és felesége Czakó Alexandra egyetlen fotóval kiakasztottak mindenkit
A Nagy Ő és az Árulók sztárja feleségével osztott meg egy romantikus képet, ahol a Tatabányai turulmadár előtt állnak. A kép külön pikantériája, hogy az exneje, Tomán Szabina épp ebből a városból származik. A kommentelők nem is hagyták szó nélkül a bejegyzést, többen úgy vélték, a sztár ismét bebizonyította, hogy van érzéke a provokatív, de szórakoztató megnyilvánulásokhoz.
Nem várt helyen bukkant fel Árpa Attila, itt az exnejével is romantikázhatottÁrpa Attila újra reflektorfénybe került, ezúttal egy váratlan helyen készült fotóval.
Jákob Zoli megint megmutatta bőkezű és aranyszívű oldalát
Nem ez az első eset, hogy a milliárdos üzletember segítséget vagy örömet nyújt valakinek. Már Komárom-Esztergomban is többször járt, hogy rászoruló családokon segítsen. Most pedig egyik alkalmazottját lepte meg, akinek azonnal könnybe lábadtak a szemei a hatalmas ajándéktól.
Jákob Zoli nem mindennapi ajándékkal lepte meg egyik alkalmazottját +videó
Így készülnek Szoboszlaiék a meccsekre és ikonikus mezszámok a magyar-válogatottnál
Kedden a Portugáloknak vághatnak vissza Szoboszlai Dominikék. Az MLSZ Instagram oldalán osztotta meg a csapat edzésén készült fotókat, videókat. Egy-egy mezszámhoz pedig legendák tartoznak, Szoboszlaié lehet a legújabb?
Szoboszlai új frizurája, hatalmas bravúrok és bomba gólok a magyar válogatott edzésén + videó