Elhunyt az Oscar-díjas színésznő Diane Keaton

Diane Keaton, az Annie Hall és az Örömapa sztárja, elhunyt 79 éves korában, 2025. október 11-én. A People információi szerint a halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a család pedig ebben az időszakban magányt és tiszteletet kér a sajtótól és a rajongóktól.

Meghalt Diane Keaton

Fotó: Patrick T. Fallon / Forrás: AFP

A színésznő világhírnevet hozó alakítása Woody Allen mellett volt a romantikus vígjátékban, az Annie Hallban, amelyért Oscar-díjat kapott. Ezt követően még háromszor jelölték Oscar-díjra: a Vörösök, a Minden végzet nehéz és a Marvin szobája című filmekben nyújtott alakításaiért.

2018-ban szerepelt a Könyvklubban és annak folytatásában, utolsó alakítása a nagyvásznon pedig a 2024-es Mindörökké nyár volt Kathy Bates és Eugene Levy oldalán.

Az előző hónapban szintén elvesztettünk egy színészlegendát, 89 éves korában halt meg Robert Redford.