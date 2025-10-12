október 12., vasárnap

Miksa névnap

12°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

32 perce

Elhunyt az Oscar-díjas színésznő Diane Keaton

Címkék#oscar díj#Diane Keaton#elhunyt#színész#gyász

Hatalmas veszteség érte a művészvilágot. 79 éves korában elhunyt Diane Keaton. Halálának okát egyenlőre nem hozták nyilvánosságra.

Kemma.hu

Diane Keaton, az Annie Hall és az Örömapa sztárja, elhunyt 79 éves korában, 2025. október 11-én. A People információi szerint a halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a család pedig ebben az időszakban magányt és tiszteletet kér a sajtótól és a rajongóktól.

Diane Keaton
Meghalt Diane Keaton
Fotó: Patrick T. Fallon / Forrás: AFP

Diane Keaton elhunyt 

A színésznő világhírnevet hozó alakítása Woody Allen mellett volt a romantikus vígjátékban, az Annie Hallban, amelyért Oscar-díjat kapott. Ezt követően még háromszor jelölték Oscar-díjra: a Vörösök, a Minden végzet nehéz és a Marvin szobája című filmekben nyújtott alakításaiért.

2018-ban szerepelt a Könyvklubban és annak folytatásában, utolsó alakítása a nagyvásznon pedig a 2024-es Mindörökké nyár volt Kathy Bates és Eugene Levy oldalán.

Az előző hónapban szintén elvesztettünk egy színészlegendát, 89 éves korában halt meg Robert Redford.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu