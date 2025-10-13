Rózsi újra a színpadon: Komáromba érkezik Demjén Ferenc!

Az állóhelyek pedig elérhetők online és helyszíni jegyértékesítési pontokon is, többek között:

Tatra mozi, Komárno

Bella étterem, Komárno

Tomtel, Komárno

MobilShop, Gúta és Nagymegyer

Duntel üzletek (Komárno, Dunaszerdahely – Tesco, ZOC Max, OC Galéria, Fő utca 21.)

A koncert szervezői arra kérik a rajongókat, hogy időben szerezzék be jegyüket, mivel a szektoros ülőhelyek gyorsan fogynak.

Nemrég még súlyos sérülésben szenvedett Demjén Ferenc

Mint arról mi is beszámoltunk, nyáron súlyos sérülést szenvedett a rockikon, amikor az otthonában esett el és szenvedett combnyaktörést. Emiatt meg is kellett műteni őt. A magyar zenészlegenda állapotáról azonban hamar megérkeztek ezt követően a pozitív hírek, hiszen a műtét jól sikerült, az állapota napról napra javult, és mozgásszervi rehabilitációját is hamar megkezdték. Így semmi akadálya nem lett annak, hogy már most októberben visszatérjen a színpadra.