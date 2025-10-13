október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

11°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koncert

1 órája

Rózsi újra a színpadon: Komáromba érkezik Demjén Ferenc!

Címkék#Rózsi#koncert#Felvidék#Demjén Ferenc

A magyar rockikon ismét a Felvidéken lép színpadra! A legendás énekes, Demjén Ferenc ezúttal Komáromban ad nagyszabású koncertet, ahol a rajongók újra együtt énekelhetik vele az örök klasszikusokat.

Kemma.hu

Demjén Ferenc neve egyet jelent a magyar zenei örökséggel, és most a Felvidék közönsége ismét élőben élvezheti a legendás rockelőadó koncertjét. A komáromi nagykoncert minden bizonnyal felejthetetlen élményt kínál majd mindazoknak, akik személyesen szeretnék hallani a jól ismert dallamokat és átérezni „Rózsi” különleges hangulatát.

Otthon szenvedett balesetet a zenészlegenda, azóta százezrek aggódnak érte. Most kiderült, hogyan sikerült Demjén Ferenc műtétje és mire számíthatunk a jövőben.
Demjén Ferenc az otthonában szenvedett balesetet nemrég, hamarosan pedig már újra koncertet ad nálunk
Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

A Szia Komárom hivatalos Facebook-oldalán tették közzé a hírt ezzel kapcsolatban, amelyből az is kiderült, hogy az ülőhelyek kizárólag online foglalhatók a OneTicket.sk oldalán, ahol négy szektorból lehet választani: Piros, Sárga, Kiemelt és VIP. 

GALÉRIA: Demjén Ferenc koncert Oroszlányban (Fotók: F.P.)

Fotók: Flajsz Péter

Az állóhelyek pedig elérhetők online és helyszíni jegyértékesítési pontokon is, többek között:

  • Tatra mozi, Komárno
  • Bella étterem, Komárno
  • Tomtel, Komárno
  • MobilShop, Gúta és Nagymegyer
  • Duntel üzletek (Komárno, Dunaszerdahely – Tesco, ZOC Max, OC Galéria, Fő utca 21.)

A koncert szervezői arra kérik a rajongókat, hogy időben szerezzék be jegyüket, mivel a szektoros ülőhelyek gyorsan fogynak.

Nemrég még súlyos sérülésben szenvedett Demjén Ferenc

Mint arról mi is beszámoltunk, nyáron súlyos sérülést szenvedett a rockikon, amikor az otthonában esett el és szenvedett combnyaktörést. Emiatt meg is kellett műteni őt. A magyar zenészlegenda állapotáról azonban hamar megérkeztek ezt követően a pozitív hírek, hiszen a műtét jól sikerült, az állapota napról napra javult, és mozgásszervi rehabilitációját is hamar megkezdték. Így semmi akadálya nem lett annak, hogy már most októberben visszatérjen a színpadra.

Demjén egyébként korábban is járt már szűk hazánkban, legutóbb például 2024 májusában adott koncertet Oroszlányban. Ott, amikor felbőgött az a bizonyos 77-es motor, és a legenda begördült a színpadra, a város főterén megállt a levegő. Több ezer ember szíve dobbant egyszerre, és egyetlen hatalmas kórussá olvadt össze, hogy együtt énekelje azokat a dalokat, amiken generációk nőttek fel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu