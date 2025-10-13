1 órája
Rózsi újra a színpadon: Komáromba érkezik Demjén Ferenc!
A magyar rockikon ismét a Felvidéken lép színpadra! A legendás énekes, Demjén Ferenc ezúttal Komáromban ad nagyszabású koncertet, ahol a rajongók újra együtt énekelhetik vele az örök klasszikusokat.
Demjén Ferenc neve egyet jelent a magyar zenei örökséggel, és most a Felvidék közönsége ismét élőben élvezheti a legendás rockelőadó koncertjét. A komáromi nagykoncert minden bizonnyal felejthetetlen élményt kínál majd mindazoknak, akik személyesen szeretnék hallani a jól ismert dallamokat és átérezni „Rózsi” különleges hangulatát.
A Szia Komárom hivatalos Facebook-oldalán tették közzé a hírt ezzel kapcsolatban, amelyből az is kiderült, hogy az ülőhelyek kizárólag online foglalhatók a OneTicket.sk oldalán, ahol négy szektorból lehet választani: Piros, Sárga, Kiemelt és VIP.
Az állóhelyek pedig elérhetők online és helyszíni jegyértékesítési pontokon is, többek között:
- Tatra mozi, Komárno
- Bella étterem, Komárno
- Tomtel, Komárno
- MobilShop, Gúta és Nagymegyer
- Duntel üzletek (Komárno, Dunaszerdahely – Tesco, ZOC Max, OC Galéria, Fő utca 21.)
A koncert szervezői arra kérik a rajongókat, hogy időben szerezzék be jegyüket, mivel a szektoros ülőhelyek gyorsan fogynak.
Mint arról mi is beszámoltunk, nyáron súlyos sérülést szenvedett a rockikon, amikor az otthonában esett el és szenvedett combnyaktörést. Emiatt meg is kellett műteni őt. A magyar zenészlegenda állapotáról azonban hamar megérkeztek ezt követően a pozitív hírek, hiszen a műtét jól sikerült, az állapota napról napra javult, és mozgásszervi rehabilitációját is hamar megkezdték. Így semmi akadálya nem lett annak, hogy már most októberben visszatérjen a színpadra.
Demjén egyébként korábban is járt már szűk hazánkban, legutóbb például 2024 májusában adott koncertet Oroszlányban. Ott, amikor felbőgött az a bizonyos 77-es motor, és a legenda begördült a színpadra, a város főterén megállt a levegő. Több ezer ember szíve dobbant egyszerre, és egyetlen hatalmas kórussá olvadt össze, hogy együtt énekelje azokat a dalokat, amiken generációk nőttek fel.
