Baljós árnyak

1 órája

Rémisztő fordulatot ígér Baba Vanga 2026-ra, a világ többé nem lesz ugyanaz

Baba Vanga#jóslat#világvége#katasztrófa

A világhírű bolgár jósnő neve ismét előkerült, miután sorra megvalósulni látszanak korábbi látomásai. Baba Vanga jóslata 2026-ra nemcsak a gazdaságot és a politikát érintheti, hanem olyan történéseket is, amelyek teljesen megváltoztathatják az emberi életet. A jósnő szerint ez az év mindannyiunk sorsát befolyásolhatja.

Sabjanics-Somlai Petra

Baba Vanga alakja évtizedek óta foglalkoztatja a világot. A vak jósnő, akit gyakran a Balkán Nostradamusaként emlegetnek, különleges képességeivel számos történelmi eseményt látott előre. Élete során államfők, tudósok és egyszerű emberek is felkeresték tanácsért. Több korábbi jóslata, mint például a csernobili katasztrófa, a szeptember 11-i támadás vagy a világjárvány már beteljesült. Most pedig minden tekintet egy új dátumra szegeződik: vajon mit tartogat számunkra Baba Vanga jóslata 2026-ra?

Baba Vanga jóslata 2026, bolgár jósnő portré
Baba Vanga jóslata 2026-ra: a bolgár jósnő szerint eljön az év, amikor a világ megreped.
Forrás:  Bors

Hátborzongató látomás - Baba Vanga jóslata 2026-ra

A bolgár jósnő szerint 2026 nem lesz olyan év, mint a többi: a természet, a háború és a technológia egyszerre éri el a szakadék szélét. 

1. A természet fellázad az ember ellen

Baba Vanga látomása szerint 2026-ban a bolygó több részén egymást követő természeti katasztrófák söpörnek végig. Földrengések, vulkánkitörések, árvizek és kiszámíthatatlan időjárási szélsőségek okoznak súlyos károkat. A jósnő szerint a Föld „megrázza magát”, hogy visszavegye, amit az ember elvett tőle. Látomásaiban a szárazföldek 7–8 százaléka is megsemmisül, városok és ökoszisztémák tűnnek el.

A jósnő látomása szerint 2026-ban a természet fellázad az ember ellen.
Forrás: pexels.com/Illusztráció

2. A háború, amely mindent eldönthet

A jósnő 2025-re is számos konfliktust ígért, 2026-ban pedig jóslatai szerint a világpolitikai feszültségek elérik a tetőpontot. A keleti és nyugati hatalmak között kirobbanhat a harmadik világháború, és a konfliktus középpontjában Tajvan állhat. Vanga arról is beszélt, hogy Oroszország és az Egyesült Államok között veszélyesen elvékonyodik a béke fonala. Vanga szerint a legnagyobb fenyegetést nem a fegyverek, hanem az emberi önzés és rombolás jelenti.

Vanga szerint 2026-ban a béke fonala elszakadhat és háború árnyéka vetül a világra
Forrás: pexels.com/Illusztráció

3. Amikor az emberiség szembenéz a saját teremtményeivel

Baba Vanga szerint 2026-ban az emberiség szembesül azzal, hogy a mesterséges intelligencia túlnőtt rajta. „A gépek megtanulnak gondolkodni” - mondta. A jóslat szerint a robotok és a digitális rendszerek önálló döntései komoly káoszt okozhatnak. A vak jósnő azt is mondta, 2026 novemberében egy hatalmas fény jelenik meg az égen, egy űrhajó, amely belép a Föld légkörébe. Nem támadásról beszélt, hanem figyelmeztetésről: egy üzenetről, hogy az emberiség nincs egyedül az univerzumban.

A jósnő szerint 2026-ban az emberiség találkozhat egy idegen civilizációval és a gépek is önálló életre kelhetnek.
Forrás: pexels.com/Illusztráció

Amikor Baba Vangának igaza lett

A Kemma.hu sokszor foglalkozott Baba Vanga jövőre és a következő évtizedre szóló próféciáival, amelyek közül több már most is kísértetiesen aktuálisnak tűnik. Az egyik legmegdöbbentőbb látomása 2030-ra szól. A jósnő szerint ekkor visszatér egy halálos vírus, amely a koronavírusnál is pusztítóbb lehet. Azt mondta, az emberiség újra megtapasztalja a félelmet, de ezúttal a betegség nemcsak a testet, hanem a hitet és a reményt is próbára teszi.

Egy hatalmas európai konfliktust is megjósolt, amely 2025-ben robbanhat ki. A látomás szerint ez a háború a kontinens lakosságának drasztikus csökkenéséhez vezethet, és évekre megváltoztathatja Európa térképét. A jósnő látomásaiban Európa könnyekbe borult, nem a tenger miatt, hanem az emberek tettei miatt. A jósnő szerint a világvége nem lángokban érkezik, hanem lassú erkölcsi süllyedés formájában. Úgy gondolja, a vég kezdete akkor jön el, amikor az emberek már tudnak repülni az égben, de nem tudják felemelni egymást a földről.

Ki volt Baba Vanga?

  • 1911-ben született Bulgáriában, egy kis faluban, Strumicában.
  • Gyermekként egy hatalmas viharban elveszítette a látását, és azt mondta, ekkor „megnyílt előtte a jövő kapuja”.
  • Egyszerű falusi asszonyként élt, mégis politikusok, katonák és tudósok jártak hozzá tanácsért.
  • Azt állította, hogy hangokat hall, amelyek megmutatják, mi vár az emberiségre.
  • Jóslatait soha nem jegyezte le, mások adták tovább szájról szájra.
  • Halála után, 1996-ban otthonából emlékhely lett, ahová ma is zarándokok járnak.
  • Úgy tartotta, nem ő látja a jövőt, hanem a jövő beszél hozzá.
@szeretlekmagyarorszag.hu Sokszor írnak a jóslatairól, de vajon ki is volt Baba Vanga? #szeretlekmagyarország #szmo #foryou #babavanga #jóslás ♬ eredeti hang - Szeretlek Magyarország.hu

Baba Vanga szavai ma is ugyanúgy hatnak, mint évtizedekkel ezelőtt. Néhányan csak legendának tartják, mások szerint valóban látta a jövőt. Akárhogy is, a jósnő üzenete sosem a félelemről, hanem az ébredésről szólt.

 

 

 

