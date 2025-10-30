Rémisztő fordulatot ígér Baba Vanga 2026-ra, a világ többé nem lesz ugyanaz

Baba Vanga alakja évtizedek óta foglalkoztatja a világot. A vak jósnő, akit gyakran a Balkán Nostradamusaként emlegetnek, különleges képességeivel számos történelmi eseményt látott előre. Élete során államfők, tudósok és egyszerű emberek is felkeresték tanácsért. Több korábbi jóslata, mint például a csernobili katasztrófa, a szeptember 11-i támadás vagy a világjárvány már beteljesült. Most pedig minden tekintet egy új dátumra szegeződik: vajon mit tartogat számunkra Baba Vanga jóslata 2026-ra?

Baba Vanga jóslata 2026-ra: a bolgár jósnő szerint eljön az év, amikor a világ megreped.

Forrás: Bors

Hátborzongató látomás - Baba Vanga jóslata 2026-ra

A bolgár jósnő szerint 2026 nem lesz olyan év, mint a többi: a természet, a háború és a technológia egyszerre éri el a szakadék szélét.

1. A természet fellázad az ember ellen

Baba Vanga látomása szerint 2026-ban a bolygó több részén egymást követő természeti katasztrófák söpörnek végig. Földrengések, vulkánkitörések, árvizek és kiszámíthatatlan időjárási szélsőségek okoznak súlyos károkat. A jósnő szerint a Föld „megrázza magát”, hogy visszavegye, amit az ember elvett tőle. Látomásaiban a szárazföldek 7–8 százaléka is megsemmisül, városok és ökoszisztémák tűnnek el.

A jósnő látomása szerint 2026-ban a természet fellázad az ember ellen.

Forrás: pexels.com/Illusztráció

2. A háború, amely mindent eldönthet

A jósnő 2025-re is számos konfliktust ígért, 2026-ban pedig jóslatai szerint a világpolitikai feszültségek elérik a tetőpontot. A keleti és nyugati hatalmak között kirobbanhat a harmadik világháború, és a konfliktus középpontjában Tajvan állhat. Vanga arról is beszélt, hogy Oroszország és az Egyesült Államok között veszélyesen elvékonyodik a béke fonala. Vanga szerint a legnagyobb fenyegetést nem a fegyverek, hanem az emberi önzés és rombolás jelenti.

Vanga szerint 2026-ban a béke fonala elszakadhat és háború árnyéka vetül a világra

Forrás: pexels.com/Illusztráció

3. Amikor az emberiség szembenéz a saját teremtményeivel

Baba Vanga szerint 2026-ban az emberiség szembesül azzal, hogy a mesterséges intelligencia túlnőtt rajta. „A gépek megtanulnak gondolkodni” - mondta. A jóslat szerint a robotok és a digitális rendszerek önálló döntései komoly káoszt okozhatnak. A vak jósnő azt is mondta, 2026 novemberében egy hatalmas fény jelenik meg az égen, egy űrhajó, amely belép a Föld légkörébe. Nem támadásról beszélt, hanem figyelmeztetésről: egy üzenetről, hogy az emberiség nincs egyedül az univerzumban.