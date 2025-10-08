59 perce
Nem várt helyen bukkant fel Árpa Attila, itt az exnejével is romantikázhatott
A népszerű színész-producer ezúttal nem forgatáson, hanem egy különleges tatabányai helyszínen tűnt fel. Árpa Attila legfrissebb posztja új feleségével, Czakó Alexandrával a helyiek kedvenc madárszobra előtt készült. A kép külön pikantériája, hogy az exneje, Tomán Szabina épp ebből a városból származik.
A sokoldalú sztárt nemcsak filmjei és műsorvezetői szerepei miatt emlegetik, hanem azért is, mert olyan népszerű műsorokban is a nevéhez köthetők, mint A Nagy Ő vagy az Árulók, ahol ismét bebizonyította, hogy mindig tud újat mutatni. A közösségi médiában pedig rendszeresen gondoskodik arról, hogy ne feledkezzenek meg róla: Tatabányán készült romantikus fotójával is sikerült felkavarnia az állóvizet. A város pedig nem véletlenül különleges, innen származik Tomán Szabina, Árpa Attila exfelesége és gyermeke édesanyja.
Árpa Attila Tatabányán romantikázott feleségével
A híres producer és színész, Árpa Attila a hétvégén Tatabányán járt új feleségével, Czakó Alexandrával. A páros egy kedves, közös fotót posztolt a Turul emlékműnél, amely az egyik legnépszerűbb szelfipont a városban. A poszthoz Árpa egy, tőle megszokott, csípős humorú mondatot is írt:
Minden nőben lakozik egy Marilyn. A férfi dolga minél hamarabb kideríteni, hogy Monroe vagy Manson.
A kommentelők nem is hagyták szó nélkül a bejegyzést, többen úgy vélték, a sztár ismét bebizonyította, hogy van érzéke a provokatív, de szórakoztató megnyilvánulásokhoz. Árpa Attila és Czakó Alexandra kapcsolata a Nyerő Páros műsorban vált igazán ismertté, itt mutatták meg, mennyire összhangban vannak, és nem is titkolták, hogy a közös szereplés még jobban összekovácsolta őket.
Azóta a pár össze is házasodott, és számos rendezvényen, illetve közösségi megjelenésben láthattuk őket együtt.
Tomán Szabina sem maradt ki a történetből
Az exfeleség, Tomán Szabina, azóta sikeres üzletasszony lett, és több interjúban is nyíltan beszélt arról, hogy kapcsolatuk lezárása után is megőrizték a kölcsönös tiszteletet. A két egykori partner mára külön utakon jár, mégis mindketten megőrizték a méltóságot és az egymás iránti elismerést. A tatabányai fotó ennek ellenére sokak fantáziáját megmozgatta, hiszen a helyszín nemcsak romantikus, hanem szimbolikus is. Néhányan úgy vélik, Árpa Attila posztja akaratlanul is visszautalt a múltjára, és újra reflektorfénybe helyezte a sztár magánéletét.
Akár véletlen volt, akár tudatos helyszínválasztás, a színész most is tudta, hogyan vonja magára a figyelmet. Egyetlen fotóval sikerült elérnie, hogy ismét róla beszéljen a közönség – és talán egy kicsit a sors is közbeszólt, amikor épp arra a városra esett a választása, amely több szálon is összeköti a múltjával.