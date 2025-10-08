október 8., szerda

Koppány névnap

16°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Romantikus pillanat a Turulnál

3 órája

Nem várt helyen bukkant fel Árpa Attila, itt az exnejével is romantikázhatott

Címkék#Árpa Attila#Tomán Szabina#celeb#turulmadár

A népszerű színész-producer ezúttal nem forgatáson, hanem egy különleges tatabányai helyszínen tűnt fel. Árpa Attila legfrissebb posztja új feleségével, Czakó Alexandrával a helyiek kedvenc madárszobra előtt készült. A kép külön pikantériája, hogy az exneje, Tomán Szabina épp ebből a városból származik.

A sokoldalú sztárt nemcsak filmjei és műsorvezetői szerepei miatt emlegetik, hanem azért is, mert olyan népszerű műsorokban is a nevéhez köthetők, mint A Nagy Ő vagy az Árulók, ahol ismét bebizonyította, hogy mindig tud újat mutatni. A közösségi médiában pedig rendszeresen gondoskodik arról, hogy ne feledkezzenek meg róla: Tatabányán készült romantikus fotójával is sikerült felkavarnia az állóvizet. A város pedig nem véletlenül különleges, innen származik Tomán Szabina, Árpa Attila exfelesége és gyermeke édesanyja.

Árpa Attila Tatabányán feleségével
Árpa Attila és felesége, Czakó Alexandra a tatabányai Turul madárszobornál
Forrás: Árpa Attila facebook oldala

Árpa Attila Tatabányán romantikázott feleségével

A híres producer és színész, Árpa Attila a hétvégén Tatabányán járt új feleségével, Czakó Alexandrával. A páros egy kedves, közös fotót posztolt a Turul emlékműnél, amely az egyik legnépszerűbb szelfipont a városban. A poszthoz Árpa egy, tőle megszokott, csípős humorú mondatot is írt: 

Minden nőben lakozik egy Marilyn. A férfi dolga minél hamarabb kideríteni, hogy Monroe vagy Manson.

A kommentelők nem is hagyták szó nélkül a bejegyzést, többen úgy vélték, a sztár ismét bebizonyította, hogy van érzéke a provokatív, de szórakoztató megnyilvánulásokhoz. Árpa Attila és Czakó Alexandra kapcsolata a Nyerő Páros műsorban vált igazán ismertté, itt mutatták meg, mennyire összhangban vannak, és nem is titkolták, hogy a közös szereplés még jobban összekovácsolta őket.
Azóta a pár össze is házasodott, és számos rendezvényen, illetve közösségi megjelenésben láthattuk őket együtt.

Tomán Szabina sem maradt ki a történetből

Az exfeleség, Tomán Szabina, azóta sikeres üzletasszony lett, és több interjúban is nyíltan beszélt arról, hogy kapcsolatuk lezárása után is megőrizték a kölcsönös tiszteletet. A két egykori partner mára külön utakon jár, mégis mindketten megőrizték a méltóságot és az egymás iránti elismerést. A tatabányai fotó ennek ellenére sokak fantáziáját megmozgatta, hiszen a helyszín nemcsak romantikus, hanem szimbolikus is. Néhányan úgy vélik, Árpa Attila posztja akaratlanul is visszautalt a múltjára, és újra reflektorfénybe helyezte a sztár magánéletét.

Akár véletlen volt, akár tudatos helyszínválasztás, a színész most is tudta, hogyan vonja magára a figyelmet. Egyetlen fotóval sikerült elérnie, hogy ismét róla beszéljen a közönség – és talán egy kicsit a sors is közbeszólt, amikor épp arra a városra esett a választása, amely több szálon is összeköti a múltjával.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu