Visszavonul Korda Gyuri bácsi? A magyar sztárfocista nagy álmot dédelget

Heti celebfigyelőnkben ezúttal Korda György és Balázs Klári színpadi búcsújáról, Szoboszlai Dominik győztes góljáról és nagy válogatott álmáról, valamint Berki Mazsi családi nyaralásairól és születésnapi ünnepléséről is szó lesz – íme, az eheti celebmustra.

Korda György 87 évesen is színpadra áll – a nyár egyik legnagyobb buliját Majkon csapta Klárikával

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Korda Gyuri bácsi 87 évesen is telt házat vonz – de már a búcsú is szóba került

Korda György és Balázs Klári a Bochkor rádióműsorban beszélt arról, hogy bár egyre többször merül fel bennük a visszavonulás gondolata, amíg hívják őket, színpadra állnak. Gyuri bácsi januárban tölti be a 87-et, de a nyár még mindig a fellépésekről szólt – köztük Komárom-Esztergomban is. A debreceni állatkert két vízilovát is örökbe fogadták, így Linda és Szigfrid is a legendás házaspár "családjába" került.