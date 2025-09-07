Visszavonul Korda Gyuri bácsi? A magyar sztárfocista nagy álmot dédelget

1 órája
Van, ami sosem változik. A hét utolsó napján ezúttal is körbenéztünk, miről szóltak a Komárom-Esztergom vármegyei celebek elmúlt napjai. Íme, az eheti celebmustra!
Heti celebfigyelőnkben ezúttal Korda György és Balázs Klári színpadi búcsújáról, Szoboszlai Dominik győztes góljáról és nagy válogatott álmáról, valamint Berki Mazsi családi nyaralásairól és születésnapi ünnepléséről is szó lesz – íme, az eheti celebmustra.
Korda György és Balázs Klári a Bochkor rádióműsorban beszélt arról, hogy bár egyre többször merül fel bennük a visszavonulás gondolata, amíg hívják őket, színpadra állnak. Gyuri bácsi januárban tölti be a 87-et, de a nyár még mindig a fellépésekről szólt – köztük Komárom-Esztergomban is. A debreceni állatkert két vízilovát is örökbe fogadták, így Linda és Szigfrid is a legendás házaspár "családjába" került.
Szoboszlai Dominik álma, hogy nyomot hagyjon a válogatottal
A magyar válogatott csapatkapitánya az Arsenal elleni győztes gólja után az M4 Sportnak adott interjúban beszélt céljairól. Szoboszlai Dominik azt mondta: mindent meg akarnak tenni, hogy emlékezetes teljesítményt nyújtsanak a válogatottal. Az Írország, Örményország és Portugália elleni meccseken szerinte kulcs a csapategység – és az, hogy élvezzék a játékot.
Berki Mazsi álomutazásokkal és családi harmóniával ünnepelte születésnapját
A sportos influenszer, Berki Mazsi nemcsak kemény munkával és edzéssel tartja formában magát, de a kikapcsolódásra is tudatosan időt szán. A 34. születésnapját Görögországban ünnepelte párja ajándékaként, korábban pedig az Emírségekben és Horvátországban is pihent a családjával. Kislánya, Natika és párja gyermeke között is szoros a kapcsolat – Mazsi szerint „családtagok és barátnők egyben”.
