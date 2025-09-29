25 perce
Varga Irén újra felbukkant, elképesztő külsővel sokkolta a követőit +videó
Mindig valami újjal lepi meg követőit a piliscsévi TikTok-influenszer. Varga Irén ismét felbukkant, ráadásul most extrább külsőt villantott, mint valaha.
Piliscsév pacsirtája TikTok-videóban jelentkezett be kedvesével, Lacival. Már elég régóta nem hallhatott az internet népe Varga Irénről. Sokán már talán a külsőjére sem ismernek, hiszen sokszor változtatta a botrányhős tiktokker. Most egészen biztos, hogy senki nem ismer rá, mert olyan bomba formában és teljesen szokatlan frizurával jelentkezett be, hogy mi magunk is meglepődtünk.
Különleges kürtöskalácsokat kóstolt Varga Irén
Legújabb videójában Budapesten látható egy kürtöskalácsozó előtt, ahol Lacival mindenféle töltött finomságokat kóstolgatnak. Az biztos, hogy évek múltán is dúl a szerelem Varga Irén és Laci között, most is kezén fogva jelentkezett be a gerlepár, akikhez "Isteni csoda" is köthető, de erről majd a későbbiekben. A fagyival töltött kürtöskalács nagyon ízlett a megosztó Tik-Tok-sztárnak.
Gyertek ide, kóstoljátok meg, lehetséges, hogy velem is találkoztok.
– invitálta kalácsozásra követőit Varga Irén.
Ki az a Varga Irén
Pár évvel ezelőtt, egészen pontosan 2022-ben a fél ország láthatta a televízióban a piliscsévi dalospacsirtát. Varga Irén X-Faktor szereplése enyhén szólva is sokkolta a mentorokat, ráadásul nem jó értelemben. Az egykoron Mahiana Roszálló művésznévre hallgató "énekes" akkor saját szerzeménnyel, a Maluma című dalával érkezett, azonban a továbbjutástól nagyon messze állt.
Egyre több száma született, elindult a haknizás
Ahogy arról korábban beszámoltunk, nem akármilyen számok láttak napvilágot azzal kapcsolatban, hogy mennyibe is fáj Varga Irénkét meghívni egy fellépésre. A matek nehezen értelmezhető, a számok elképesztőek. a netes hírességért 420 ezer forintot kell fizetni és állni kell az útiköltséget is, ami kilométerenként további 110 forintot jelent. Az ár-érték arány nyilvánvalóan arcpirító, ám ezzel még nincs vége a furcsaságoknak, Varga Irénék ugyanis a fellépődíj 50 százalékát előre kérik. Ahogy akkoriban megírtuk, Kökény Attila 40 perces fellépéséért szintén 420 ezer forintot kell fizetni. Ebben az összevetésben pedig mindenki számára érzékelhető a minőségi különbség az előadok között.
Irénke szerint így jön ki a matek
Egy korábbi Tik-Tok videójában vezette le a számolást. Mint akkor mondta nem ennyi, az annyi, ugyanis neki ebből még adóznia is kell, így 100 ezerből 20-at keres.
–A 420 ezer, ami ki volt téve, az tartalmaz mindent. Nem úgy működik, hogy én valahová 100 ezerért, 60 ezerért, 40 ezerért elmegyek, mert, ha nekem le kell adóznom abból a 100 ezerből, akkor mennyit keresek? 20 ezer forintot – vezette le a netes celeb.
Sorra jöttek az új számok, elképesztő videoklipekkel
A Micimackó című dala 3 éve jelent meg a legnagyobb videomegosztó portálon és már több mint 2,6 milliós nézettségnek örvend. Bár sokan klikkeltek, az biztos, hogy ezzel egy karácsonyi rémálmot váltott valóra az önjelölt énekes. Majd jött egy apró szünet, ekkor már azt hihették az internetezők, hogy többé nem hallhatják a TikTok-influenszer hangját, de tévedtek. Party Baba című számával ismét nagyot robbantott. Akadt olyan kommentelő, aki a klip alatt úgy fogalmazott:
Újra tudok sírni. Köszönöm!
Legutóbbi dalában pedig a szintén nagy rajongótábornak örvendő netes sztárral, Bartos Cs. Istvánnal jelent meg közös száma. A piliscsévi influenszer legújabb alkotása minden túlzás nélkül sokkolóra sikeredett.
Még Lady Gaga is ismeri, Justin Biebernek is üzent
Ha nem a dalaival, akkor más elképesztő dologgal hívja fel magára a figyelmet Varga Irén. Ahogy arról korábban beszámoltunk, maga Lady Gaga is felköszöntötte Varga Irénkét.
– Szia kedves Lady Gaga. Köszönöm, hogy felköszöntöttél engemet. Láttam, hogy kitetted az oldaladra, köszönöm, hogy megosztottad. Puszillak téged Magyarországról – hálálkodik videójában. Azonban minden bizonnyal csak egy jól megszerkesztett képről van szó, hiszen az énekesnő közösségi oldalain Varga Irént köszöntő poszttal nem találkozni, bár az is lehetséges, hogy Gaga azóta már törölte bejegyzését. Justin Biebert sem kímélte az influenszer. Az énekes videója alá kommentelt olyat Varga Irénke, amit magyarul is igazán nehéz értelmezni. Arra kérte Justint, hogy vegye fel vele a kapcsolatot.
Kapcsolata is csodákkal és meglepetésekkel teli
Az biztos, hogy a szerelemben egészen kitartó netes celeb, ugyanis már évek óta alkot párt Lacival. Két évvel ezelőtt Irénke olyan hírrel robbant be a bulvármédiába, amilyenre Jézus születése óta nem volt példa. Párjával együtt azt állították, hogy szeplőtelenül fogant a gyermeke. Laci így nyilatkozott a megvilágosodásáról az esettel kapcsolatban:
Irént maga Isten termékenyítette meg. Nem történt ez másképp Máriával sem, ez sok mindent meg is magyarázna, például azt, hogy miért bántják olyan sokan. Hiszen Máriát is sokan bántották, mikor teherbe esett
– fejtette ki a férfi, majd a gyerek nevét is elárulta, amitől mindenkinek érdemes erősen kapaszkodnia. Ha valóban megtörtént volna a csoda, akkor Jónás „Lyézus” László nevet kapta volna a keresztség alatt.
A médiában korábban egy bizonyos esküvőről is keringtek a hírek. Ráadásul nem akárkiket hívott meg Irénke a nagy eseményre. Londonba, egyenesen II. Erzsébetnek és családjának címzett meghívót.
Varga Irénke számok, amik eddig megjelentek:
- MAHIANA ROSZALLO - KISAPÁM
- Cretins Show - Az a baj feat. Varga Irén & Big Bartos
- VARGA IRÉN - PARTY BABA
- MAHIANA ROSZALLO - MICIMACKÓ