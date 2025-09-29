Varga Irén újra felbukkant, elképesztő külsővel sokkolta a követőit +videó

Piliscsév pacsirtája TikTok-videóban jelentkezett be kedvesével, Lacival. Már elég régóta nem hallhatott az internet népe Varga Irénről. Sokán már talán a külsőjére sem ismernek, hiszen sokszor változtatta a botrányhős tiktokker. Most egészen biztos, hogy senki nem ismer rá, mert olyan bomba formában és teljesen szokatlan frizurával jelentkezett be, hogy mi magunk is meglepődtünk.

Varga Irén nem tűnt el, most éppen új külsővel kóstolt kürtöskalácsokat

Különleges kürtöskalácsokat kóstolt Varga Irén

Legújabb videójában Budapesten látható egy kürtöskalácsozó előtt, ahol Lacival mindenféle töltött finomságokat kóstolgatnak. Az biztos, hogy évek múltán is dúl a szerelem Varga Irén és Laci között, most is kezén fogva jelentkezett be a gerlepár, akikhez "Isteni csoda" is köthető, de erről majd a későbbiekben. A fagyival töltött kürtöskalács nagyon ízlett a megosztó Tik-Tok-sztárnak.

Gyertek ide, kóstoljátok meg, lehetséges, hogy velem is találkoztok.

– invitálta kalácsozásra követőit Varga Irén.

Ki az a Varga Irén

Pár évvel ezelőtt, egészen pontosan 2022-ben a fél ország láthatta a televízióban a piliscsévi dalospacsirtát. Varga Irén X-Faktor szereplése enyhén szólva is sokkolta a mentorokat, ráadásul nem jó értelemben. Az egykoron Mahiana Roszálló művésznévre hallgató "énekes" akkor saját szerzeménnyel, a Maluma című dalával érkezett, azonban a továbbjutástól nagyon messze állt.

Egyre több száma született, elindult a haknizás

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nem akármilyen számok láttak napvilágot azzal kapcsolatban, hogy mennyibe is fáj Varga Irénkét meghívni egy fellépésre. A matek nehezen értelmezhető, a számok elképesztőek. a netes hírességért 420 ezer forintot kell fizetni és állni kell az útiköltséget is, ami kilométerenként további 110 forintot jelent. Az ár-érték arány nyilvánvalóan arcpirító, ám ezzel még nincs vége a furcsaságoknak, Varga Irénék ugyanis a fellépődíj 50 százalékát előre kérik. Ahogy akkoriban megírtuk, Kökény Attila 40 perces fellépéséért szintén 420 ezer forintot kell fizetni. Ebben az összevetésben pedig mindenki számára érzékelhető a minőségi különbség az előadok között.