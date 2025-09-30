Kifutóról a szorítóba: új arcát mutatta meg az oroszlányi bombázó

Hónapokon át készült, diétáját is felrúgta, és még nyolc kilót is felszedett azért, hogy a megfelelő súlycsoportban léphessen a ringbe. Kocsis Alexandra a Sztárbox meccsén bebizonyította, hogy nemcsak a kifutón, hanem a szorítóban is megállja a helyét.

Mindent beleadott az oroszlányi bombázó a Sztárbox ringjében

Fotó: Pálfi Adrienn / Forrás: Kocsis Alexandra / Facebook

Alexandra nyolc kilót szedett fel, hogy a Sztárboxban küzdhessen

Kocsis Alexandrának nem mindennapi feladatot kellett teljesítenie, mielőtt Bernáth Odett ellen harcolt volna. A fitneszmodellnek ugyanis nyolc kilót kellett híznia, hogy a megfelelő súlycsoportban indulhasson a Sztárboxban. Az oroszlányi szépség a Madárfészekben, Erdei „Madár” Zsolt ökölvívó-akadémiáján fáradhatatlanul készült a nagy meccsre, Ács József tréner segítségével.

Szandi annyira bízott az edzői módszerekben, hogy bekötött szemmel is ringbe szállt.

A hónapokig tartó felkészülés után elérkezett a nagy este, a rajongók pedig izgatottan várták a mérkőzést, hiszen nem mindennapi párosítás volt a két sportos szépségé. Bernáth Odett tartalomgyártó és fitneszversenyző, Alexandra pedig fitneszmodell és életmód-tanácsadó, így kettejük összecsapása igazi presztízsharc lett.

Nem kímélte egymást a két fitneszdíva

A Sztárbox negyedik adásának nyitómérkőzésén az első menettől kezdve hatalmas volt a feszültség. Odett agresszíven kezdett, de Alexandra nem ijedt meg, bátran állta a támadásokat és többször vissza is vágott. A közönség az oroszlányi csillag minden mozdulatát hangos ovációval kísérte, hiszen a fitneszbajnok megmutatta, hogy mi rejlik benne. A pontozóbírók végül Bernáth Odettet hozták ki győztesnek, de Kocsis Alexandra helytállása egyértelműen emlékezetessé tette az estét.

Oroszlány büszkesége bár csalódottan posztolt az emlékezetes estéről Instagramon, de hozzátette, hogy az ökölvívás mindenképp része marad az életének.