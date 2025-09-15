2 órája
Sokatmondó szöveggel üzent Szoboszlai Dominik, ez lázba hozta egész Liverpoolt
Kéthetes szünet után tért vissza a hétvégén a klubfutball. Ami pedig nem sikerült a válogatottal, az sikerült a Liverpoollal Szoboszlai Dominiknak.
Ahogyan az a klubfutballban szokás, a bajnokságot időnként megtörik a válogatott szünetek, amikor a nemzeti tizenegyhez térnek haza a játékosok, hogy barátságos meccseken, vagy selejtezőkön képviseljék hazájukat. Szeptember elején sem volt másként ez, amikor Szoboszlai Dominik gyerekkori példaképe ellen lépett pályára.
A magyar-portugál hazai világbajnoki selejtező (amit percről-percre követtünk mi is) azonban végül nem úgy alakult, ahogy szerette volna mindenki, hiszen 3-2-re kikaptunk. Nem is csoda, hogy Szoboszlai a meccs után a könnyeivel küszködött.
A klubfutball azonban a hétvégén végre visszatért, a Liverpool meccse után pedig a csapat magyar sztárja is üzent, méghozzá ezt:
– utalt Szoboszlai Dominik saját Instagram-oldalán a kéthetes szünetre a válogatott meccsek miatt, amit a Bors vett észre.
Szoboszlai Dominik jó játékkal tért vissza klubjához
Mint ismert, nyögvenyelősen győzött a válogatott szünet után a Liverpool az angol bajnokságban. A címvédő Mohamed Szalah 95. percben szerzet tizenegyesgóljával nyert 1-0-ra az újonc Burnley otthonában. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset (aki az első félidőben jobbhátvéd, a folytatásban középpályás volt), Kerkez Milos viszont besárgult, emiatt pedig már a 38. percben lecserélte őt Arne Slot vezetőedző, nehogy kiállítsák.
