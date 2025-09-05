1 órája
Szoboszlai nagy álmában főszerepben van a magyar válogatott
A magyar válogatott először az írek majd a portugálok ellen mutatja meg magát. Bomba gól után újabb nagy feladat előtt Szoboszlai Dominik.
Ezen a hétvégén mindenki Szoboszlai Dominik bomba góljáról beszélt az Arsenal ellen. És most a magyar válogatott szombaton Dublinban, Írország ellen lép pályára majd kedden jönnek a Portugálok. Ahogyan arról a borsonline.hu is beszámolt a csapatkapitány az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban arról beszélt, hogy pontosan tudják, milyen nagy feladat vár rájuk.
Bomba gól után mi jön Szoboszlai Dominiknak?
Minden alkalommal, amikor bárkivel beszélgetek, mindig az kerül előtérbe, hogy akarni kell, és mindent ki kell adnod magadból a pályán...Csapatként mindent meg kell tennünk
– mondta Szoboszlai.
Szoboszlai kitért az Arsenal ellen megnyert vasárnapi Premier League-rangadóra is, ahol ő szerezte a győztes gólt. Elárulta, hogy nagy álma: olyan teljesítményt nyújtson a válogatottal, amely örökre emlékezetes marad, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy reálisan kell gondolkodniuk.
Ő a Magyar Rakéta! Összeomlottak az Arsenal-drukkerek Szoboszlai gólja után
A receptet is megosztotta: szerinte az írekkel „egy jó ki-ki meccset” játszhat a magyar csapat, az örmények ellen kötelező lenne a hat pont begyűjtése, míg a portugálok ellen minden játékosnak élveznie kell a mérkőzést.