Szoboszlai nagy álmában főszerepben van a magyar válogatott

Ezen a hétvégén mindenki Szoboszlai Dominik bomba góljáról beszélt az Arsenal ellen. És most a magyar válogatott szombaton Dublinban, Írország ellen lép pályára majd kedden jönnek a Portugálok. Ahogyan arról a borsonline.hu is beszámolt a csapatkapitány az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban arról beszélt, hogy pontosan tudják, milyen nagy feladat vár rájuk.

Ez Szoboszlai Dominik nagy álma

Fotó: Török Attila / Forrás: NSO

Bomba gól után mi jön Szoboszlai Dominiknak?

Minden alkalommal, amikor bárkivel beszélgetek, mindig az kerül előtérbe, hogy akarni kell, és mindent ki kell adnod magadból a pályán...Csapatként mindent meg kell tennünk

– mondta Szoboszlai.

Szoboszlai kitért az Arsenal ellen megnyert vasárnapi Premier League-rangadóra is, ahol ő szerezte a győztes gólt. Elárulta, hogy nagy álma: olyan teljesítményt nyújtson a válogatottal, amely örökre emlékezetes marad, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy reálisan kell gondolkodniuk.