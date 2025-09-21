Kislánya nevéről beszélt Szoboszlai Dominik

A friss édesapa, Szoboszlai Dominik interjúban mesélt arról, hogyan választották ki kislányuk nevét. Elmondta, hogy ha fiuk született volna, sokkal nehezebben jutottak volna dűlőre, de kislányuk esetében hamar megszületett a közös döntés. A focista hozzátette, hogy gyermeke már Liverpool-meccsen is járt, bár a mérkőzést végigaludta.

Szoboszlai Dominik kislánya nevéről beszélyt

Fotó: Peter Powell / Forrás: MTI

Szoboszlai Dominik: „Most hárman vagyunk, ennél nem kell több”

Szoboszlai arról is beszélt, hogy élete jelenleg úgy alakul, ahogyan mindig is szerette volna. Úgy fogalmazott, boldog, hogy immár hárman vannak, és most ennél többre nincs is szüksége. A válogatott középpályás hozzátette, a gyermek születése óta már nincs ideje a videójátékokra, de a pályán ugyanolyan elszántsággal fut ki, mint korábban. További részletek a bors.hu-n olvashatók.

Szerdán este az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-rangadón a 100. tétmérkőzését játszotta a Liverpool színeiben a magyar középpályás. Szoboszlai Dominik az elmúlt másfél évben nemcsak meghatározó játékossá vált, hanem felejthetetlen gólokkal, látványos megmozdulásokkal és szívhez szóló pillanatokkal írta be magát a szurkolók szívébe.

