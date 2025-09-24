Ettől mindenki elolvad: Szoboszlai Dominik családi képet posztolt

Szoboszlai Dominik ismét megdobogtatta a rajongók szívét! A Liverpool magyar sztárja ugyanis egy meghitt fotót posztolt, amelyen családja körében mosolyog. A középpályás nem túl gyakran enged bepillantást a privát életébe, így a mostani kép igazi kuriózumnak számít.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka a nagy napon

Forrás: Instagram

Rajongók tömegei olvadtak el Szoboszlai Dominik fotójától

A focista új posztjában nem gólöröm, nem edzőtermi izzadás, és nem is egy meccsnap kulisszái kapták a főszerepet, hanem a család. A meghitt pillanatot bemutató kép azonnal a követők kedvence lett: szív emojik áradata, könnybe lábadt szemek és gratulációs üzenetek lepték el a kommentszekciót. A Liverpool FC középpályása gyakran hangsúlyozza, hogy a család támogatása nélkül nem tartana ott, ahol ma van. Ez a fotó pedig ismét megerősítette, hogy a világ egyik legnagyobb klubjában játszó magyar játékos szívében az első helyen továbbra is a szerettei állnak.

A magyar válogatott csapatkapitánya korábbi posztjaiban találhatunk esküvői képeket, de a közösségi médiában inkább felesége, Buzsik Borka szokta rabul ejteni a követői szívét. A legutóbb Instagram-történetében osztotta meg kislányukkal közös látogatásukat egy bájos kávézóba. A most közzétett családi fotó azonban mindenki szívét megmelengette. Itt láthatod az elbűvölő képet.