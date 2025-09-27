szeptember 27., szombat

Szabó Kitti esküvője - itt a videó a Barátok Közt sztárjáról, mindenki könnyekig hatódott

A színésznő nagy napja már korábban is hatalmas figyelmet kapott, ám egy közelmúltban posztolt felvétel kavarta fel az állóvizet. Szabó Kitti esküvője a videón keresztül még közelebb került azokhoz, akik nem lehettek ott a helyszínen. A boldogság és a meghatottság szinte átsugárzik minden pillanatán.

Sabjanics-Somlai Petra

Ritkán fordul elő, hogy egy esküvői videó ennyire megérinti az embereket. Szabó Kitti esküvője egy olyan esemény volt, amelynek boldog pillanatai nemcsak a vendégeket hatották meg a helyszínen, hanem most már azokat is, akik a közösségi médiában látták a nemrég megosztott felvételt. A rajongók szerint a videó minden részlete maga a csoda: tiszta érzelmek, őszinte boldogság és felejthetetlen pillanatok.

Szabó Kitti esküvője új videón hódít
Szabó Kitti esküvője megható videón hódít
Forrás: Facebook/Szabó Kitti

Szabó Kitti esküvője: a videó, ami mindenkit elvarázsolt

A megható felvételen látszik, mennyi érzelem övezte a nagy napot. A rajongók szerint ritkán lehet ilyen bensőséges pillanatokat látni egy híresség életéből, a videó pedig pillanatok alatt virálissá vált. A kemma.hu korábbi cikkében már olvashattunk az esküvő hangulatáról, most viszont kézzel fogható bizonyíték érkezett: a boldogság szinte átsugárzik a képkockákon.

Rajongói reakciók és közösségi visszhang

A rajongók egymás után írták: 

„Megható, gyönyörű, igazi mesevilág!” 

- a sorokból sugárzik, mennyire megérintette őket a videó. Sokan úgy fogalmaztak, hogy ritkán látnak ennyire őszinte boldogságot, és hogy a felvétel egy igazi tündérmese részleteit hozta el nekik.

Az esküvő, amiről mindenki beszél

A kemma.hu is részletesen írt már az előzményekről és a hangulatról, de a most napvilágot látott videó új dimenzióba emeli a történetet. A tatabányai származású színésznő különleges napja így nemcsak a helyszínen jelenlévők számára marad örök emlék, hanem mindazoknak is, akik most láthatják a képkockákat. Kitti a TikTok oldalán saját ruhájáról is mesél, amely már az esküvőn is óriási figyelmet kapott. A részletekről őszintén és közvetlenül beszél, így a rajongók közelről láthatják, milyen különleges darabot választott élete legszebb napjára. A kommentek között záporoztak a dicséretek:

"Abszolút Sissi hercegnő😍 Gyönyörű vagy!❤"
"Olyan szép vagy ebben a ruhában, mint egy mesebeli hercegnő. 🍀🙂"
"Álomszép, egyedi és gyönyörű voltál benne ✨💞"

@szabokitta

♬ eredeti hang - Szabó Kitti

A Barátok közt sztárjának esküvője most újabb megható fejezettel gazdagodott. Az esküvő pillanatai villámgyorsan bejárták a netet, a rajongók pedig egy emberként ünnepelték a pár boldogságát. Nem túlzás azt mondani, hogy a felvétel az év egyik legszebb celeb-pillanata lett, amely még hosszú ideig emlékezetes marad.

 

