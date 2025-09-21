4 órája
Stroke miatt elhalasztották a Mötley Crüe tavaszi turnéját, tragikus veszteség a svéd metál világában
A hét celebvilágában egyszerre voltak drámai és örömteli hírek: nemzetközi zenészek mellett a hazai sztárok életében is történtek izgalmas események.
Van, ami sosem változik. A hét utolsó napján ezúttal is körbenéztünk, miről szóltak a celebek elmúlt napjai. Íme, az eheti celebmustra!
Stroke-ot kapott a Mötley Crüe énekese
Vince Neil, a Mötley Crüe frontembere karácsony másnapján stroke-ot kapott, ami lebénította az egész bal oldalát – árulta el az énekes a Las Vegas Review-Journalnak adott interjúban. Hosszú felépülés várt rá, amely során újra meg kellett tanulnia járni. Az orvosok kétségbe vonták, vissza tud-e térni a színpadra, de a zenész eltökélt volt, és hitte, hogy újra képes lesz mozogni és énekelni.
Tankolni és enni sem volt miből: rajongói segítettek Laár Andrásnak
Laár András anyagi nehézségein a rajongók összefogása segített, 10 millió forintot dobtak össze számára.
Elhunyt Robert Redford
A színészlegenda 89 éves korában halt meg. Robert Redford halálának oka még nem ismert.
Elhunyt a metálvilág egyik ikonja – 52 éves volt
Tomas „Tompa” Lindberg, a svéd metál színtér legendás énekese 52 éves korában hunyt el. Múlt hónapban még Instagramon számolt be küzdelméről egy ritka orrgaratdaganattal, amelyet másfél éve diagnosztizáltak nála.
Összeomlott a rendszer, most dupláznak: itt a második Pamkutya-koncert
Még el sem kezdődött, de máris duplázik a Pamkutya. Az első Pamkutya koncert jegyei rekordidő alatt elfogytak, ezért most újabb időpontot hirdettek az MVM Dome-ba.
Lagzi Lajcsi lánya már nem kislány: az Ázsia Expresszben hódít
Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi a jól ismert mulatós sztár, felnőtté cseperedett lánya, Galambos Bogi is harcba szállt az Ázsia Expressz fődíjáért. Nem is akárhogyan fogadták az új versenyző párost az Ázsia Expressz idei évadában.
Kislánya nevéről beszélt Szoboszlai Dominik
A Liverpool magyar válogatott játékosa elárulta, milyen könnyen döntöttek feleségével a névválasztásról. A boldog apuka, Szoboszlai Dominik szerint csak a fiúgyermeknél lett volna nehezebb a helyzet.