Stroke miatt elhalasztották a Mötley Crüe tavaszi turnéját, tragikus veszteség a svéd metál világában

Van, ami sosem változik. A hét utolsó napján ezúttal is körbenéztünk, miről szóltak a celebek elmúlt napjai. Íme, az eheti celebmustra!

Vince Neil, a Mötley Crüe frontembere

Forrás: AFP

Stroke-ot kapott a Mötley Crüe énekese

Vince Neil, a Mötley Crüe frontembere karácsony másnapján stroke-ot kapott, ami lebénította az egész bal oldalát – árulta el az énekes a Las Vegas Review-Journalnak adott interjúban. Hosszú felépülés várt rá, amely során újra meg kellett tanulnia járni. Az orvosok kétségbe vonták, vissza tud-e térni a színpadra, de a zenész eltökélt volt, és hitte, hogy újra képes lesz mozogni és énekelni.

Tankolni és enni sem volt miből: rajongói segítettek Laár Andrásnak

Laár András anyagi nehézségein a rajongók összefogása segített, 10 millió forintot dobtak össze számára.

Elhunyt Robert Redford

A színészlegenda 89 éves korában halt meg. Robert Redford halálának oka még nem ismert.

Elhunyt a metálvilág egyik ikonja – 52 éves volt

Tomas „Tompa” Lindberg, a svéd metál színtér legendás énekese 52 éves korában hunyt el. Múlt hónapban még Instagramon számolt be küzdelméről egy ritka orrgaratdaganattal, amelyet másfél éve diagnosztizáltak nála.

Összeomlott a rendszer, most dupláznak: itt a második Pamkutya-koncert

Még el sem kezdődött, de máris duplázik a Pamkutya. Az első Pamkutya koncert jegyei rekordidő alatt elfogytak, ezért most újabb időpontot hirdettek az MVM Dome-ba.