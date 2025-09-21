szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

25°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebmustra

1 órája

Stroke miatt elhalasztották a Mötley Crüe tavaszi turnéját, tragikus veszteség a svéd metál világában

Címkék#Lagzi Lajcsi#Galambos Bogi#Vince Neil#Tomas „ Tompa ” Lindberg#Szoboszlai Dominik#Ázsia Expressz

A hét celebvilágában egyszerre voltak drámai és örömteli hírek: nemzetközi zenészek mellett a hazai sztárok életében is történtek izgalmas események.

Kemma.hu

Van, ami sosem változik. A hét utolsó napján ezúttal is körbenéztünk, miről szóltak a celebek elmúlt napjai. Íme, az eheti celebmustra!

Vince Neil, a Mötley Crüe frontembere
Forrás:  AFP

Stroke-ot kapott a Mötley Crüe énekese

Vince Neil, a Mötley Crüe frontembere karácsony másnapján stroke-ot kapott, ami lebénította az egész bal oldalát – árulta el az énekes a Las Vegas Review-Journalnak adott interjúban. Hosszú felépülés várt rá, amely során újra meg kellett tanulnia járni. Az orvosok kétségbe vonták, vissza tud-e térni a színpadra, de a zenész eltökélt volt, és hitte, hogy újra képes lesz mozogni és énekelni.

 

Tankolni és enni sem volt miből: rajongói segítettek Laár Andrásnak

Laár András anyagi nehézségein a rajongók összefogása segített, 10 millió forintot dobtak össze számára.

 

Elhunyt Robert Redford

A színészlegenda 89 éves korában halt meg. Robert Redford halálának oka még nem ismert.

 

Elhunyt a metálvilág egyik ikonja – 52 éves volt

Tomas „Tompa” Lindberg, a svéd metál színtér legendás énekese 52 éves korában hunyt el. Múlt hónapban még Instagramon számolt be küzdelméről egy ritka orrgaratdaganattal, amelyet másfél éve diagnosztizáltak nála.

Összeomlott a rendszer, most dupláznak: itt a második Pamkutya-koncert

Még el sem kezdődött, de máris duplázik a Pamkutya. Az első Pamkutya koncert jegyei rekordidő alatt elfogytak, ezért most újabb időpontot hirdettek az MVM Dome-ba.

 

Lagzi Lajcsi lánya már nem kislány: az Ázsia Expresszben hódít

Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi a jól ismert mulatós sztár, felnőtté cseperedett lánya, Galambos Bogi is harcba szállt az Ázsia Expressz fődíjáért. Nem is akárhogyan fogadták az új versenyző párost az Ázsia Expressz idei évadában.

 

Kislánya nevéről beszélt Szoboszlai Dominik

A Liverpool magyar válogatott játékosa elárulta, milyen könnyen döntöttek feleségével a névválasztásról. A boldog apuka, Szoboszlai Dominik szerint csak a fiúgyermeknél lett volna nehezebb a helyzet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu