Felháborító: káoszba fulladt a Pamkutya koncert jegyértékesítése

Hiába készültek előre, sokak számára elérhetetlen maradt a Pamkutya koncert. A jegyek percek alatt elfogytak, a rendszer többször lefagyott, és rengetegen órákon át várakoztak hiába – végül csalódottan, jegy nélkül álltak fel a gép elől.

Sokan órákig próbálkoztak a Pamkutya koncert jegyeinek megszerzésével, de végül üres kézzel maradtak

Forrás: Facebook / Pamkutya

A Pamkutya koncert jegyértékesítése káoszba fulladt

A Pamkutya duó MVM Dome-os első és egyetlen koncertjét már napokkal ezelőtt bejelentették, és előre sejthető volt, hogy hatalmas lesz az érdeklődés. A rajongók percre pontosan várták a szeptember 17-én 14 órakor kezdődő jegyértékesítést, ám a felkészültség és az eseményre szánt rendszer messze elmaradt a szükségestől.

Érdekes, hogy azt gondolták, hogy egy koncert elég lesz. 2-3 előre meghirdetett koncert és talán akkor mindenki hozzájut a jegyekhez. Másfél óra várakozás után természetesen jegy már sehol…

– írta egy kommentelő.

Többen arról számoltak be, hogy a várólistán való hosszú sorban állás után sem sikerült jegyet szerezniük, holott a rendszer végig kevesebb, mint 30 percet jelzett. Az egyik kommentelő szerint:

Másfél órán keresztül álltunk sorba 3 eszközzel, mindhiába… Napok óta a paródiákat éneklik, úgy be vannak indulva… Naggggyon bízunk benne, hogy lesz még 1-2 koncert.

Akadozó oldal, feltűnő viszonteladók

Sokan beszámoltak arról is, hogy bár több eszközzel próbálkoztak, a FunCode jegyvásárlási oldala nem működött megfelelően, befagyott vagy kilépett. A rendszer néha órákon át „csak pörgött”, és volt, akit 90 perc után is csak egy „teltház” felirat fogadott. Mindeközben a Ticketswapon és más platformokon már aznap megjelentek a jegyek 60-100 ezer forintos áron.

A ticketswapen 81 ezerért már lehet kapni… Gratulálok nektek! Egy ilyen eseményből is nyerészkedni…

– írta egyik kommentelő, aki képernyőfotót is mellékelt a másodlagos piacon kínált jegyekről.

A nepperek meg kaszálnak?! Undorító! Nekik hogyan sikerült jegyet venni?????

– tette hozzá másvalaki dühösen.

Csalódott gyerekek, szabadságot kivevő szülők

Sokan nem maguknak, hanem gyermekeiknek szerettek volna örömet szerezni a koncerttel, ám végül ők lettek a legnagyobb vesztesei a rendszerhibának. Számos hozzászóló jelezte, hogy szabadságot vettek ki, több géppel is próbálkoztak, mégsem jutottak be a felületre vagy csak akkor, amikor már elfogytak a jegyek.

Semmi nem működik, pedig még szabit is vettem ki, hogy a gyerek kedvében járjak.

A lányom sír… Ilyenkor mit lehet mondani neki? Lesz második koncert? Ott mi a garancia, hogy nem járunk így?

Egy anya azt írta:

Kisfiamat szerettem volna elvinni. 13:40-től ültünk több gép előtt. Mire bejutottunk, jegy sehol. Egy sírós gyerek hangja nagyon mélyen hat…

Második koncertet követelnek

A rajongók jelentős része most abban bízik, hogy az óriási érdeklődés hatására a szervezők új időpontokat hirdetnek meg. A jelenlegi helyzet ugyanis a kommentelők szerint tarthatatlan, és sokan azt érzik, nem is volt reális esélyük jegyet vásárolni.

Kérlek legyen 2 koncert, mert az volt az álmom, hogy elmenjek, vártunk másfél órát, hogy jegyet tudjunk venni, de elkapkodták az összeset

– írta az egyik kommentelő.