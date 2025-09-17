Nem lesz még egy ilyen: így indul a jegyeladás a Pamkutya koncertjére!

A Pamkutya koncert régóta várt pillanat a rajongók számára: a népszerű YouTube-duó először – és egyben utoljára – lép színpadra élőben. A két alkotó humoros paródiáival és saját zenei projektjeivel már több mint 15 éve építi közösségét, most pedig valódi mérföldkőhöz érkeztek: 2026. március 13-án az MVM Dome-ban tartják meg első koncertjüket.

15 év tartalom egy estén

A koncert nem pusztán egy fellépés lesz, hanem egy egész estés show, amely a Pamkutya-csatorna eddigi legemlékezetesebb pillanatait ünnepli. Felcsendülnek a legismertebb paródiák, a saját számok – köztük természetesen a nagy sikerű Aranybula –, és garantált a nosztalgikus, mégis friss hangulat. A gsplus.hu beszámolója szerint az este célja, hogy a rajongók egyszerre kapjanak nosztalgiát és újdonságot, élő formában.

A Pamkutya koncert vendége: JustVidman

Az estét különleges vendég nyitja meg: JustVidman, aki DJ-szettel debütál élő közönség előtt. Ez lesz az ő első színpadi fellépése is, így az este több szempontból is történelmi jelentőségű lesz a magyar YouTube-közösség számára. A koncertet a Supermanagement szervezi, amely olyan híres magyar zenészek, mint például Azahriah vagy Dzsudló fellépéseiért is felel.

Elindul a jegyvásárlás – ezek az árak

A jegyvásárlás ma, szeptember 17-én 14:00-kor indul a Funcode rendszerében. A helyek gyorsan fogynak, ezért nem érdemes sokáig várni:

Állóhely és közeli szektorok: 19.900 forint

Távolabbi ülőhelyek: 11.900 forint

Egyszeri és megismételhetetlen

A szervezők és a fellépők is hangsúlyozták: nem lesz turné, nem lesz második alkalom. Ez az egy este született arra, hogy a Pamkutya-rajongók élőben, együtt ünnepeljék meg az elmúlt 15 év tartalmát. Aki ott akar lenni, annak most kell cselekednie.