szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

10°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koncert

1 órája

Nem lesz még egy ilyen: így indul a jegyeladás a Pamkutya koncertjére!

Címkék#duó#Pamkutya#koncert#tartalom

Történelmi pillanatra készül a magyar YouTube-közösség. A Pamkutya koncert jegyértékesítése ma indul, és csak egyetlen alkalommal lesz élő show.

Kemma.hu

A Pamkutya koncert régóta várt pillanat a rajongók számára: a népszerű YouTube-duó először – és egyben utoljára – lép színpadra élőben. A két alkotó humoros paródiáival és saját zenei projektjeivel már több mint 15 éve építi közösségét, most pedig valódi mérföldkőhöz érkeztek: 2026. március 13-án az MVM Dome-ban tartják meg első koncertjüket.

pamkutya koncert
A Pamkutya koncert az MVM Dome-ban lesz 2026. március 13-án – először és utoljára lép színpadra élőben a népszerű YouTube-duó
Forrás: Facebook / Pamkutya

15 év tartalom egy estén

A koncert nem pusztán egy fellépés lesz, hanem egy egész estés show, amely a Pamkutya-csatorna eddigi legemlékezetesebb pillanatait ünnepli. Felcsendülnek a legismertebb paródiák, a saját számok – köztük természetesen a nagy sikerű Aranybula –, és garantált a nosztalgikus, mégis friss hangulat. A gsplus.hu beszámolója szerint az este célja, hogy a rajongók egyszerre kapjanak nosztalgiát és újdonságot, élő formában.

A Pamkutya koncert vendége: JustVidman

Az estét különleges vendég nyitja meg: JustVidman, aki DJ-szettel debütál élő közönség előtt. Ez lesz az ő első színpadi fellépése is, így az este több szempontból is történelmi jelentőségű lesz a magyar YouTube-közösség számára. A koncertet a Supermanagement szervezi, amely olyan híres magyar zenészek, mint például Azahriah vagy Dzsudló fellépéseiért is felel.

Elindul a jegyvásárlás – ezek az árak

A jegyvásárlás ma, szeptember 17-én 14:00-kor indul a Funcode rendszerében. A helyek gyorsan fogynak, ezért nem érdemes sokáig várni:

  • Állóhely és közeli szektorok: 19.900 forint
  • Távolabbi ülőhelyek: 11.900 forint

Egyszeri és megismételhetetlen

A szervezők és a fellépők is hangsúlyozták: nem lesz turné, nem lesz második alkalom. Ez az egy este született arra, hogy a Pamkutya-rajongók élőben, együtt ünnepeljék meg az elmúlt 15 év tartalmát. Aki ott akar lenni, annak most kell cselekednie.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu