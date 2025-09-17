57 perce
Összeomlott a rendszer, most dupláznak: itt a második Pamkutya-koncert
Még el sem kezdődött, de máris duplázik a Pamkutya. Az első Pamkutya koncert jegyei rekordidő alatt elfogytak, ezért most újabb időpontot hirdettek az MVM Dome-ba.
Alig egy órával a jegyértékesítés megkezdése után már elfogytak a belépők a Pamkutya koncert első időpontjára. A példátlan érdeklődés miatt a népszerű YouTube-duó úgy döntött: második koncertet is tartanak ugyanazon a napon, 2026. március 14-én, szintén az MVM Dome-ban.
Káoszba fulladt a Pamkutya koncert első jegyvásárlása
Ahogy arról korábban írtunk, sokan órákig várakoztak a rendszerben, mégsem jutottak jegyhez. A FunCode oldal leterhelődött, a várakozási idő folyamatosan nőtt, és végül a legtöbben csak egy „teltház” feliratot láttak. Ezután a jegyek rögtön megjelentek másodlagos platformokon, irreális árakon, ami tovább fokozta a felháborodást.
Szeptember 19-én indul a második jegykör
A második koncertre szeptember 19-én 14:00-tól lehet majd jegyet venni, a vásárlási linket előző nap teszik közzé. A szervezők ígérik: most több belépőt biztosítanak, mint az első körben. Az estét ezúttal is JustVidman nyitja előzenekarként, a Pamkutya pedig köszönetet mondott a közönségnek a hatalmas támogatásért.