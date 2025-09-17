Összeomlott a rendszer, most dupláznak: itt a második Pamkutya-koncert

Alig egy órával a jegyértékesítés megkezdése után már elfogytak a belépők a Pamkutya koncert első időpontjára. A példátlan érdeklődés miatt a népszerű YouTube-duó úgy döntött: második koncertet is tartanak ugyanazon a napon, 2026. március 14-én, szintén az MVM Dome-ban.

A Pamkutya koncert iránti óriási érdeklődés miatt új időpontot hirdettek az MVM Dome-ba

Forrás: Facebook / Pamkutya

Káoszba fulladt a Pamkutya koncert első jegyvásárlása

Ahogy arról korábban írtunk, sokan órákig várakoztak a rendszerben, mégsem jutottak jegyhez. A FunCode oldal leterhelődött, a várakozási idő folyamatosan nőtt, és végül a legtöbben csak egy „teltház” feliratot láttak. Ezután a jegyek rögtön megjelentek másodlagos platformokon, irreális árakon, ami tovább fokozta a felháborodást.