"Nehéz dolog ez" - Korda Gyuri és Klárika őszintén beszéltek a visszavonulásról

Korda Gyuri bácsi és Klárika már nagyon sok éve a buli lelkei. Összesen már 68 éve lép fel Gyuri bácsi és a meghívások azóta se lettek kevesebbek. Az énekes házaspár a beszélt visszavonulásról és a nyári koncertjeikről a Bochkor rádió műsorban.

Hatalmas bulit csapott Korda Gyuri bácsi a Majki Nyár Fesztiválon

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Korda Gyurinál és Klárikánál már felmerült, hogy nem lesz több fellépés

Ha mostantól nem is lépnénk többet színpadra, ez a nyár már így is gyönyörű lezárása lenne –mondta lelkesen Balázs Klári a szeptember 1-jei adásban. Korda György és felesége már többször beszéltek a visszavonulásról. Az énekes pedig közelgő szülinapjáról is őszintén el mondta a véleményét. A borsonline.hu írása szerint Balázs Klárival 46 éve vannak együtt a színpadon és az életben is.

Sokszor eszébe jut az embernek, hogy mi lesz, hogyan lesz… Én januárban leszek 87 éves ha Isten is megsegít. Beszélgettünk már erről párszor. Nehéz dolog ez, amikor egyszer csak eljut az ember tudatáig… Minden reggel úgy ébredek, hogy azt mondom: drága Istenem, köszönöm, hogy vigyáztál rám. Nincs még egy olyan énekes, aki 68 éve folyamatosan énekel

– mondta el a Reptér énekese.