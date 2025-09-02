1 órája
"Nehéz dolog ez" - Korda Gyuri és Klárika őszintén beszéltek a visszavonulásról
Már több mint fél évszázada ropjuk ezekre a számokra. Korda Gyuri és Balázs Klárika elmondták, hogy meddig mennek fellépésekre.
Korda Gyuri bácsi és Klárika már nagyon sok éve a buli lelkei. Összesen már 68 éve lép fel Gyuri bácsi és a meghívások azóta se lettek kevesebbek. Az énekes házaspár a beszélt visszavonulásról és a nyári koncertjeikről a Bochkor rádió műsorban.
Korda Gyurinál és Klárikánál már felmerült, hogy nem lesz több fellépés
Ha mostantól nem is lépnénk többet színpadra, ez a nyár már így is gyönyörű lezárása lenne –mondta lelkesen Balázs Klári a szeptember 1-jei adásban. Korda György és felesége már többször beszéltek a visszavonulásról. Az énekes pedig közelgő szülinapjáról is őszintén el mondta a véleményét. A borsonline.hu írása szerint Balázs Klárival 46 éve vannak együtt a színpadon és az életben is.
Sokszor eszébe jut az embernek, hogy mi lesz, hogyan lesz… Én januárban leszek 87 éves ha Isten is megsegít. Beszélgettünk már erről párszor. Nehéz dolog ez, amikor egyszer csak eljut az ember tudatáig… Minden reggel úgy ébredek, hogy azt mondom: drága Istenem, köszönöm, hogy vigyáztál rám. Nincs még egy olyan énekes, aki 68 éve folyamatosan énekel
– mondta el a Reptér énekese.
A műsorban az is szóba került, hogy a debreceni állatkert felkérte őket, legyenek két víziló Linda és Szigfrid örökbefogadó szülei. És mint kiderült nagyon kedves gondolat volt a kérés mögött. Ugyan is Linda és Szigfrid hosszú évtizedek óta békében, szimbiózisban élnek, hasonlóan a házaspárhoz.
A végén azt is elmondták, hogy amíg hívják őket ők mennek fellépni. És Komárom-Esztergomban is többször felléptek ezen a nyáron, a Majki Nyár Fesztiválon és az MCC Feszten is.
GALÉRIA: Hatalmas bulit csapott Korda Gyuri bácsi a Majki Nyár Fesztiválon (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Korda György és Klárika az MCC Feszt színpadán – jobb formában vannak, mint valaha (W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
