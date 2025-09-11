Nők ezrei várták erre a választ, Jákob Zoli ismerkedési szokásairól vallott +videó

Jákob Zoli a milliárdos üzletember meglepő őszinteséggel beszélt a nőkkel való kapcsolatáról egy videón. Az üzletember saját alapítvánnyal rendelkezik, és számos jótékonysági tevékenységben vesz részt Komárom-Esztergomban is több családnak nyújtott már segítséget.

Jákob Zolit nem akadályozza semmi ő rendszeresen ismerkedik

Forrás: Mediaworks

Jákob Zoli nem lenne ugyan az a pénze nélkül

Legfrissebb TikTok-videójában egy sokakat foglalkoztató kérdésről beszélt: hogyan tudja megkülönböztetni, hogy egy nő valóban miatta, vagy inkább a pénze miatt szeretne közelebb kerülni hozzá?

Mindig azt gondolom, hogy engem magamért akarnak megismerni. De a pénz is én vagyok, a csomag része, nélküle már nem léteznék

– mondta Jákob Zoltán.

Ahogyan arról a borsonline.hu is írt, az üzletember úgy véli, teljesen felesleges lenne álruhában ismerkednie, mint a mesékben, hiszen előbb-utóbb úgyis kiderülne, ki ő valójában. Ez az ismerkedési fázis sokak számára zavarba ejtő lehet. Sokan nem mernek közeledni hozzá, majd elárulta, hogy rendszeresen próbál ismerkedni, még ha nem is mindig könnyű számára.

